Reportan una explosión en un gasoducto al norte de Lituania

"A las 16.57 [GMT+2], la policía de la provincia de Panevezys informó de una explosión de un gasoducto en la calle Joniskelio del pueblo de Pasvalio Vienkiemiu. Las llamas alcanzan unos 50 metros de altura", publicó el medio. Según los datos preliminares, el incidente no ha causado víctimas. El alcalde del distrito de Pasvalys, Gintautas Geguzinskas, confirmó a la emisora de radio 'LRT' que un "gasoducto de alta presión" explotó cerca de la carretera Pasvalys-Siauliai. Geguzinskas señaló que no hay edificios residenciales cerca del área de la explosión, al agregar que, de momento, se desconoce la causa exacta de lo ocurrido. Por su parte, Amber Grid, el operador de transmisión de gas natural en Lituania, indicó que la explosión se produjo en el gasoducto que suministra gas a las regiones septentrionales de Lituania y Letonia. Además, Amber Grid informó que el sistema de transmisión de gas en la zona consta de dos gasoductos paralelos, uno de los cuales explotó. La otra tubería no resultó dañada.

