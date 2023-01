https://sputniknews.lat/20230113/sara-manuela-la-mujer-que-se-hizo-pasar-por-otra-y-engano-a-decenas-en-colombia-y-venezuela-1134609623.html

Sara Manuela, la mujer que se hizo pasar por otra y engañó a decenas en Colombia y Venezuela

Sara Manuela, la mujer que se hizo pasar por otra y engañó a decenas en Colombia y Venezuela

Una odontóloga venezolana llamada Martha Hidalgo se enteró de que sus fotos en las redes sociales eran usadas por una mujer colombiana llamada Sara Manuela... 13.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-13T09:30+0000

2023-01-13T09:30+0000

2023-01-13T09:30+0000

estilo de vida

venezuela

colombia

redes sociales

engaño

identidad

💢 insólito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/0d/1134609238_0:276:3073:2004_1920x0_80_0_0_9c475af78af0df36011e97fa08cfc925.jpg

La historia se volvió viral en ambos países cuando Martha Hidalgo, desde la cuenta de Instagram (*) de Sara Manuela, advirtió que se trataba de un perfil falso y que esa persona llamada Sara no existía. La odontóloga había tomado el control de la red social de la mujer colombiana luego de denunciar el caso de suplantación de identidad.Según consignó El Tiempo, un hombre le escribió a Martha hace un año y medio para contarle que alguien más se hacía pasar por ella en redes sociales bajo otro nombre. Martha denunció el caso en su propio perfil, pero no le dio mayor importancia.En octubre de 2022 otro hombre se comunicó con la odontóloga para advertirle del mismo problema y le envió pruebas de los mensajes que él había intercambiado con Sara Manuela y fotos personales que esta mujer compartió pero que nunca habían sido publicadas en las redes sociales, reconoció Martha.Este hombre y Sara Manuela llevaron una relación por internet durante cuatro meses, pero nunca se vieron en persona por distintas excusas que daba la mujer, que luego de que él la confrontara al respecto debió finalmente reconocer que estaba suplantando la identidad de otra persona, y alegó que sufría de depresión y "que había tenido un vida muy trágica".Otro hombre llegó a terminar una relación de noviazgo para iniciar una relación con Sara y compró boletos para invitarla a viajar a la isla de Curazao, pero la mujer nunca apareció en el aeropuerto.El perfil de Sara Manuela en Facebook (*) tenía más seguidores e interacciones que el de Martha. Y bajo esa identidad estuvo más de dos años manteniendo relaciones virtuales con varios hombres.Luego de investigar los números desde los cuales estos hombres habían sido contactados por Sara, Martha descubrió que uno de los números estaba en sus contactos telefónicos así como en los de su madre. Martha explicó que Sara se había contactado con ella para una consulta odontológica y con su madre, que es decoradora, para solicitarle un presupuesto para un trabajo de decoración.La odontóloga venezolana finalmente bloqueó el perfil de Sara en las redes sociales y logró ponerse en contacto con la mujer colombiana, quien reconoció lo que estaba haciendo y adujo problemas de salud mental y que está bajo tratamiento psiquiátrico."Yo quiero decirles a todas las personas que no crean todo lo que ven en redes sociales, porque esta mujer que utilizó mis fotos solo creía que yo tenía una vida perfecta, que solo era la cara y cuerpo bonitos, pero en realidad hay días en los que yo también me he sentido mal conmigo misma, con mi cuerpo, y aunque esta situación no me ha causado ningún daño, espero que deje esa reflexión en las personas", dijo Martha en entrevista con El Colombiano.Aunque Sara no utilizó la suplantación de identidad para obtener beneficios económicos, Martha decidió llevar el caso a la justicia, aunque aún no determinó si lo hará en Colombia o Venezuela.*La actividad de Meta (Facebook/Instagram) está prohibida en Rusia por extremista.

https://sputniknews.lat/20220218/el-estafador-de-tinder-en-mexico-asi-fue-como-una-joven-perdio-sus-ahorros-por-un-ligue--1121913973.html

venezuela

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

venezuela, colombia, redes sociales, engaño, identidad, 💢 insólito