Un ministro uruguayo: "Nadie está libre" de tener un "delincuente" en su Gobierno

MONTEVIDEO (Sputnik) — El caso del exjefe de la custodia presidencial uruguaya Alejandro Astesiano, acusado de falsificar pasaportes, espiar opositores y... 13.01.2023, Sputnik Mundo

El año pasado, dos casos acapararon la atención periodística en Uruguay: el de Astesiano y otro relacionado con la expedición oficial de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, lo que causó polémica. El 27 de septiembre, la justicia uruguaya dictó prisión preventiva para Astesiano, acusado de asociación para delinquir, tráfico de influencias y suposición de estado civil, mientras que el presidente Luis Lacalle Pou lo desvinculó como su jefe de seguridad. Marset Por otro lado, Viera aseguró que en el caso Marset quedó demostrado que no "hubo favoritismo ni se hizo algo que fuera ilegal" por parte del Gobierno. El Ministerio del Interior expidió en noviembre de 2021 un pasaporte a nombre de Marset, que le fue entregado en mano en una cárcel de Dubai, gracias al envío realizado por la cancillería, mientras era investigado como uno de los narcos más importantes del Cono Sur americano. En octubre del 2021 fue detenido en Emiratos Árabes Unidos por utilizar un pasaporte paraguayo fraguado y pudo salir libre de ese país, entre otras cosas, porque Montevideo le expidió la documentación. Por este caso fueron interpelados en el Parlamento los ministros Luis Alberto Heber, del Interior, Francisco Bustillo, de Relaciones Exteriores, y la entonces vicecanciller, Carolina Ache Batlle, quienes alegaron que desconocían que Marset fuera narcotraficante. La coalición de Gobierno en Uruguay "debe ser fortalecida"La coalición de Gobierno en Uruguay, llamada "multicolor", debe ser fortalecida e "institucionalizada" de cara a las elecciones de 2024, agregó Viera.Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (centroderecha), ganó las elecciones de 2019 tras una alianza con el Partido Colorado, Cabildo Abierto (derecha), el Partido Independiente (centro) y el Partido de la Gente (derecha)."Tendremos que reafirmar la coalición. En ese sentido, seguiremos fieles a un acuerdo programático y una forma de trabajo. Eso es lo que nos va a unir, no vamos a ser un partido único. La estrategia es ser leales a eso salvo que no merezca ser defendido las actitudes y acciones de un Gobierno", añadió.Partido ColoradoConsultado sobre si podría ser candidato a presidente, Viera señaló que no era momento para hablar sobre este tema.Por otro lado, el ministro aseguró que el hecho de que durante este Gobierno renunciaran tres dirigentes de su sector político a cargos de Gobierno no significa "ningún desmérito"."En todo Gobierno hay rotación. El excanciller [Ernesto Talvi] renunció por asuntos personales. Hubo distintas situaciones, eso está en el normal funcionamiento de Gobierno. Ningún Gobierno termina con el mismo Gabinete. Los ministros somos secretarios del presidente. Por lo tanto, sabemos que es el cargo más volátil que existe. No creo que eso signifique ningún desmérito para el Partido Colorado", subrayó.Además de Talvi renunciaron a sus cargos Germán Cardoso, ministro de Turismo, en el marco de una polémica por asignación de contratos de publicidad, y Carolina Ache, vicecanciller, en medio de la controversia por la expedición oficial de un pasaporte al narcotraficante Marset.Oposición hace "oídos sordos" al "éxito" del turismoEl Frente Amplio (izquierda) de Uruguay se niega, por "oposición sistemática", a aceptar las cifras preliminares sobre el inicio de la temporada del verano austral, que el Gobierno considera un "éxito", informó Viera.El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, difundió la semana pasada un comunicado personal señalando que, en sus 42 años de actividad, tanto pública como privada, “este el mejor inicio de temporada” que haya visto.En Uruguay, de diciembre a febrero se desarrolla la temporada de verano, con un tradicional ingreso mayoritario de turistas argentinos hacia los balnearios del sudeste del país. Pereira cuestionó las declaraciones de Monzeglio, señalando que "para medir el turismo se requiere de mecanismos técnicos y no de estados de ánimos".Datos primariosViera además aseveró que en el Gobierno están "muy contentos" con la afluencia de turistas registrada hasta el momento, y señaló que en marzo se van a tener los datos completos de toda la temporada."Ahora manejamos unos datos primarios y sobre todo un análisis cualitativo: lo que nos comentan los operadores, cámaras de turismo, las distintas asociaciones del país (…) Han entrado del 22 de diciembre del 2022 al 10 de enero 523.000 personas no residentes y eso es bastante más que lo que ingresó de igual periodo del 2019-2020, es decir, el último dato antes de la pandemia (…) La variación debió haber sido en torno del 10%", agregó.El ministro aseguró que hay niveles de ocupación por encima del 90% en todos los destinos turísticos del país. Para mantener esas cifras en las próximas semanas, Uruguay está promocionando las ventajas de sus balnearios.Asimismo, se intentan impulsar políticas que dinamizan el tuirsmo interno, como es el subsidio social para jubilados, indicó.Por otro lado, dijo que Uruguay está impulsando una estrategia para impulsar su conectividad aérea, ya que tiene un 75% de las frecuencias que habían antes de la pandemia del COVID-19.

