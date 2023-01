https://sputniknews.lat/20230113/una-moneda-mas-estable-que-esperar-del-yuan-en-2023-1134621527.html

"Una moneda más estable": qué esperar del yuan en 2023

"Una moneda más estable": qué esperar del yuan en 2023

Pekín elevó considerable las transacciones internacionales en yuanes en 2022 y fortaleció la posición de su moneda nacional en la economía mundial.

A la hora de elegir la moneda de liquidación en el comercio internacional, hay que evitar los riesgos de cambio, pero también hay que tener en cuenta la conveniencia y el valor de la moneda, considera el profesor Weiping Huang de la Universidad Popular de China.En términos de todo el año, el tipo de cambio medio del yuan frente al dólar ha disminuido un 4,08% interanual, mientras que el euro y el yen frente al dólar han caído un 11% y un 30% respectivamente, aclara el analista. Poco antes, la portavoz del Ministerio de Comercio de China, Shu Jueting, aclaró que en 2022 la cifra de transacciones en yuanes en el comercio transfronterizo de mercancías se situó en 7,92 billones de yuanes y aumentó en 37,3%.En términos de entorno internacional, debido al impacto de las sanciones impuestas por Occidente tras el comienzo de la operación especial, Rusia está efectivamente aislada del sistema financiero internacional. En este contexto, Moscú empezó a recurrir al uso del yuan para liquidar transacciones transfronterizas, incluido el anuncio ruso a finales de 2022 de que aumentaría sus reservas de divisas en la moneda nacional china.El ritmo de subidas de los tipos de interés en Estados Unidos también ha disminuido, señala el experto. Si el dólar se debilita y otras divisas se recuperan gradualmente, habrá cierta presión sobre el yuan más adelante. Se espera que no sea muy difícil alcanzar un crecimiento del 5-5,5%. Mientras tanto, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgiewa, advirtió de que se espera que un tercio de las economías mundiales estén en recesión en 2023. En estas circunstancias, es posible que la economía china obtenga muy buenos resultados en 2023 y que la participación del yuan en la economía mundial no crezca tan rápidamente como en 2022, pero será muy significativa de forma constante. "EEUU inició la desdolarización"El dólar estadounidense puede establecer su hegemonía apoyándose en su política crediticia, destaca Huang. Sin embargo, las sanciones financieras de EEUU contra Rusia, incluida la congelación de activos en dólares o de activos extranjeros de empresarios rusos, no se han ajustado a los principios de una economía de mercado y han socavado gravemente la credibilidad mundial del dólar. A todo esto se suma que Washington tiene ciertos conflictos con Rusia y Arabia Saudí en el sector energético, afirma el analista. En este caso, Moscú y Riad necesitan encontrar clientes grandes y más permanentes. Entre ellos destaca China por el tamaño y las necesidades de su economía, que es el segundo consumidor mundial de petróleo y el primer importador. En el futuro, si los países necesitan una moneda más estable para cerrar acuerdos energéticos, el yuan será una buena opción, concluyó el investigador.

