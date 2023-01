https://sputniknews.lat/20230114/bolivia-y-su-oportunidad-de-aprovechar-el-contexto-internacional-para-crecer-en-2023-1134652225.html

Bolivia y su oportunidad de aprovechar el contexto internacional para crecer en 2023

Bolivia y su oportunidad de aprovechar el contexto internacional para crecer en 2023

La crisis global generada por las sanciones económicas impuestas unilateralmente a Rusia tuvieron repercusión en todos los países durante 2022.

Pese a las dificultades externas y a los problemas internos, Bolivia cerró 2022 con una inflación de 3,1%, muy por debajo del 10% que llegaron a tener varias potencias europeas.El conflicto bélico en Ucrania puso en dificultades a varias naciones aliadas de Estados Unidos en la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), las cuales se sumaron a las sanciones impuestas unilateralmente a Rusia.El alza internacional en los precios de los combustibles no afectó a Bolivia, que alcanzó cifras de venta de hidrocarburos como no se veían desde 2015. El volátil contexto global también fue favorable en lo local para otros rubros, como la agroindustria y la minería.Sputnik conversó con economistas del Estado Plurinacional, quienes compartieron sus previsiones para este 2023 recién inaugurado."Esto se demuestra por diferentes indicadores económicos y sociales que volvieron a ser positivos desde la recuperación del modelo económico social productivo comunitario, impulsado por el Gobierno de Luis Arce", agregó el legislador, que preside la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.Yujra resaltó que durante 2022 "Bolivia ha roto el récord de 13.000 millones de dólares en exportaciones, con superávit en la balanza comercial. Además, más del 50% son productos de la industria manufacturera".Para el diputado y economista este no es un dato menor: "Marca la pauta de que Bolivia se dirige hacia la industrialización con sustitución de exportaciones".Destacó que desde que asumió Arce, en noviembre de 2020, la tasa de desempleo bajó del 12% al 4% actual: "La pobreza, tanto moderada como extrema, ha vuelto a disminuir. La Comisión Económica para América Latina ha mencionado que Bolivia es el país que más ha reducido la pobreza en 2022", informó Yujra.El diputado también destacó que el déficit fiscal continúa a la baja y la inversión pública garantiza el desarrollo de la economía boliviana.Crecimiento económico en 2023Yujra comentó que el Gobierno nacional prevé para este año un crecimiento del 4,86% y una inflación del 3,28%. "Debe ser la tasa de inflación más baja de la región y una de las más bajas del mundo. Y el déficit del sector público continúa hacia la baja, con menos del 7,49%"."En contraposición, mantenemos la inversión pública en más de 4.006 millones de dólares", agregó.Las previsiones del Banco Mundial para América Latina en 2023 "dan cuenta de que Bolivia será el país de la región con mayor crecimiento. Creemos que no nos equivocamos al reimplementar el modelo económico social económico productivo", impulsado durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), pero suspendido durante la presidencia de facto de Jeanine Áñez (2019-2020).Como diputado del oficialismo, Yujra aclaró que en su bancada están para viabilizar las políticas del Ejecutivo. De esta manera, se espera que para 2025 —año de elecciones presidenciales— "el país se va a consolidar en la industrialización con sustitución de importaciones".El legislador lo comparó con el actual panorama internacional: "Los países de la región no la están pasando bien, porque no tienen mucho crecimiento. Encima tienen altas tasas de inflación, sobre todo en sectores energéticos y de alimentos".La clave de nacionalizarLa economista Roxana Azeñas, de la Red de Economía Política, dijo a Sputnik que, pese al complicado contexto internacional, Bolivia se mantiene pujante por su modelo económico, el cual "ha venido como consecuencia de procesos de nacionalización, un proceso de involucramiento, entre comillas, del Estado en la economía".Ni bien asumió en 2006, Evo Morales firmó el decreto 28.701, que determinó la nacionalización de los hidrocarburos. Así, "posibilitó que se genere una acumulación de capital suficiente como para que el Estado pueda generar un modelo de crecimiento y desarrollo económico muy diferente al modelo de desarrollo basado en exportaciones que defendían los neoliberales".Por ello, el modelo económico boliviano "es menos dependiente de la economía internacional y empieza a centrarse en generar condiciones de crecimiento para la economía interna", dijo la economista.El factor Santa CruzDurante octubre y noviembre de 2022, el gobernador Luis Fernando Camacho —actualmente preso por su supuesta participación en el golpe de 2019— y el Comité Pro Santa Cruz —el cual Camacho presidió en 2019— alentaron la realización de un paro indefinido, cuya finalidad era que el censo de población y vivienda se realizara en 2023 y no en 2024, como proponía técnicamente el Gobierno de Arce.Finalmente los líderes cruceños aceptaron la realización del censo en 2024. Pero advirtieron que durante este 2023 iban a "revisar" su relación con el Estado boliviano, en clara alusión a las intenciones separatistas que varios líderes políticos de esta región, para el caso la más próspera del país, postulaban y siguen proponiendo.Según las autoridades cruceñas, Santa Cruz produce más del 50% de alimentos del país. Pero "no produce alimentos en sí mismos, sino que son más commodities o materias primas, que van a servir para alimentar a los pollos, por decir. Y sobre todo se la exporta", para también fundamentalmente engordar a animales de granja, como cerdos.En este sentido, Azeñas ponderó la actuación del Gobierno boliviano para controlar los precios a través de la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA). Para la economista, tanto en el paro indefinido del año pasado como las actuales protestas para pedir la liberación de Camacho, la fue determinante en el mantenimiento de los precios que atañen a la canasta familiar.Durante la derrota que sufrieron por el censo, los empresarios y políticos cruceños "querían hacer un ahorcamiento alimentario al occidente [las tierras altas de Bolivia], donde nadie les hacía caso". En ese momento, el Gobierno de Arce actuó para multar a quienes especulaban con los precios."Voy al mercado Rodríguez [en La Paz] y siempre hay carne y pollo. No hay desabastecimiento de ninguna verdura ni fruta ni nada", comentó la economista.Además, el Gobierno de Arce realiza una sustitución de importaciones sui generis. Ya que los productos que no llegan de Santa Cruz, como la carne de pollo y los huevos, provienen de otras regiones del interior de Bolivia, como las Yungas de La Paz.Asimismo, ante la especulación de algunos sectores en la ciudad de La Paz se incrementó la venta de peces del río Desaguadero del Lago Titicaca, situado entre Bolivia y Perú.El metal del futuroEn 2012, la tonelada de litio costaba 4.450 dólares. En 2021 llegó a 17.000 dólares. Y en 2022 pasó a costar 78.032 dólares. El panorama hacia adelante no es en absoluto desalentador para Bolivia, como para Argentina y Chile, con los cuales conforma el llamado "triángulo del litio".Estos países avanzan hacia la creación de una entidad supranacional que les ayude a mantener los precios internacionales del litio en lontananza."El presidente Arce está acelerando la industrialización del litio por dos caminos: uno de parte del Estado para la producción de carbonato de litio. Otro para asociarse con una empresa internacional que nos permita industrializarnos con una visión de mediano largo plazo", comentó el diputado Yujra.

