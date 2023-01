https://sputniknews.lat/20230114/brasil-lanza-ultimatum-al-exministro-de-justicia-de-bolsonaro-1134648685.html

Brasil lanza ultimátum al exministro de Justicia de Bolsonaro

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Flavio Dino, advirtió al exsecretario de Seguridad del Distrito Federal... 14.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-14T01:40+0000

2023-01-14T01:40+0000

2023-01-14T01:40+0000

américa latina

📰 disturbios contra lula en brasil

brasil

río de janeiro

jair bolsonaro

"Tuvimos el anuncio del señor Torres diciendo que iba a presentarse. Aún no se ha anunciado ninguna fecha. Vamos a esperar hasta el lunes. De no confirmarse, a través de los mecanismos de cooperación jurídica internacional, activaremos un pedido de extradición", señaló el ministro a la prensa el 13 de enero. Anderson Torres, quien durante el Gobierno del derechista Jair Bolsonaro (2019-2023) se desempeñó como ministro de Justicia, fue apartado de su nuevo cargo por 90 días por el Supremo Tribunal Federal (STF), que entendió que no desplegó el esquema de seguridad suficiente el 8 de enero cuando miles de partidarios del expresidente tomaron el Congreso y otras instituciones pidiendo una intervención militar. El ministro del STF, Alexandre de Moraes, ordenó prisión preventiva para Torres cuando vuelva de sus vacaciones en Estados Unidos. Torres dijo días atrás que adelantaría su regreso a Brasil, pero hasta el 13 de enero no había información sobre si había vuelto al país sudamericano. La Justicia brasileña también decretó un registró del domicilio de Torres y el 12 de enero el diario Folha de São Paulo publicó una noticia sobre el hallazgo en la casa de un borrador de un decreto para cambiar el resultado de las elecciones de octubre, cuando ganó el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Torres confirmó en redes sociales la existencia del documento y afirmó que iba a ser descartado. El borrador, según la prensa local, es una minuta de un decreto para que el entonces presidente Bolsonaro pudiera instaurar el estado de defensa en la sede del Tribunal Superior Electoral (TSE), con el objetivo de revertir el resultado de los comicios. El borrador tiene tres páginas y fue encontrado en el armario de la casa. En las últimas horas de la tarde del viernes, la Fiscalía de Brasil pidió al expresidente Bolsonaro en la investigación sobre los actos de carácter golpista del pasado 8 de enero. La petición se basa en que el 10 de enero Bolsonaro, desde Estados Unidos, publicó en sus redes sociales un video cuestionando el resultado de las elecciones presidenciales, aunque lo eliminó poco después. Para los fiscales, aunque Bolsonaro publicara el posteo después de los actos vandálicos, esa conducta debe investigarse, porque de alguna forma supone un espaldarazo a las tesis golpistas que defendían los invasores.

