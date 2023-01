https://sputniknews.lat/20230114/cual-es-la-nueva-estrategia-de-eeuu-para-controlar-el-flujo-migratorio-en-sus-fronteras-1134647676.html

¿Cuál es la nueva estrategia de EEUU para controlar el flujo migratorio en sus fronteras?

Estados Unidos aplica desde comienzos del 2023 nuevas regulaciones migratorias para cubanos, haitianos y nicaragüenses —implementadas para venezolanos desde...

Las personas con familiares en EEUU que soliciten viajar el país norteamericano y cuenten con un patrocinador financiero allí, podrán recibir un permiso temporal de permanencia de dos años, explicó a Sputnik Ernesto Domínguez, investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana y doctor en Ciencias Históricas."No es una visa de migración permanente, ni tampoco un permiso laboral", explicó Domínguez. El proceso implica que el mecenas designado supere una verificación de antecedentes, una investigación de seguridad y cumpla requisitos sanitarios.¿Por qué el Gobierno de Joe Biden dictamina esta nueva política? Para el experto la entrada por la frontera sur y, en menor medida, los arribos marítimos constituyen un problema para la actual administración, dado el aumento sostenido de migrantes. En el año fiscal 2022 hubo alrededor de dos millones de personas detenidas en puntos limítrofes.Domínguez argumentó que ya existen noticias sobre deportaciones de cubanos y la concesión de un permiso de alrededor de 60 días para la permanencia en México.Migración: ¿segura y ordenada?La reanudación de los trámites consulares en la embajada de EEUU en La Habana y la implementación de las más recientes ordenanzas migratorias tienen entre sus propósitos "sacar el problema cubano de la frontera"; sumado a ello, esta decisión que involucra además a Venezuela, Nicaragua y Haití no es casual.La llegada al poder de Joe Biden no representó una transformación significativa en este sentido, más allá de determinados proyectos con América Central o el impulso de la política Quédate en México, país de gran flujo migratorio pero que no ostenta ni siquiera la mitad de la cifra total.Antes de la pandemia los migrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, según el parecer del Pentágono, "huían de dictaduras y represiones y, por tanto, merecían otro tratamiento" en su tránsito hacia la libertad, explicó Domínguez. Mientras que Puerto Príncipe "tiene una historia muy convulsa y desde hace varios años presenta un estado de inestabilidad interna considerable".En su campaña electoral, Biden estableció como una de sus prioridades en política exterior, "el reforzamiento y promoción de la democracia y los derechos humanos, a partir de su propia interpretación de estos conceptos" en función de sus intereses y su conveniencia.Sobre este asunto, el historiador Hassan Pérez Casabona, profesor titular de la Universidad de la Habana (UH), añadió a Sputnik que el expresidente Trump (2017-2021) consideraba a Caracas, Managua y La Habana como integrantes del "eje de la tiranía del mal".Por otro lado, el impacto de la pandemia y el recrudecimiento de las sanciones de EEUU contra esos países aumentan "las penurias, vicisitudes y la crisis económica, lo cual, inevitablemente, incide en el incremento de los flujos migratorios".Cuba carga, además, con las 243 medidas adoptadas durante la administración de Trump y los más de 60 años de bloqueo económico, comercial y financiero; en contraste, la Casa Blanca dedica "cuantiosos fondos" para las naciones identificadas con un peso migratorio fundamental y promueve acciones concretas encaminadas a la elevación de su crecimiento financiero.El programa migratorio anunciado por EEUU en los primeros días de 2023 busca detener el éxodo irregular de cubanos, problemática que creció por la interrupción de los servicios consulares decretada por Trump en 2017, que impidió el otorgamiento de las 20.000 visas anuales acordadas entre ambos países desde 1994.La suspensión de los trámites llevó a los cubanos a gastar más dinero para solicitar la migración desde Guyana, indicó Pérez Casabona, y generó estrés y tensión en las relaciones entre los residentes de la isla y sus familiares en el exterior.Por ello, la reanudación de las operaciones consulares es un "avance, aún insuficiente porque no existe claridad respecto a, por ejemplo, las visas para los intercambios académicos, culturales y científicos".Por añadidura, la Ley de Ajuste Cubano de 1966 "ha actuado como telón de fondo y estímulo, a lo largo de estas décadas, para los procesos de migración hacia Estados Unidos y otorga privilegios al ciudadano de la isla que, apenas al año de permanencia en ese país, puede optar por beneficios negados a otras personas".Estereotipos migratoriosDomínguez señaló que Washington advierte una amenaza a su seguridad bajo el supuesto del incremento de la criminalidad asociada a la crisis migratoria de los últimos años, "pese a que la evidencia empírica nos dice que los índices de delincuencia de los migrantes en EEUU son significativamente menores al de los nacidos en ese país, independientemente de su origen étnico, es decir, esa idea estereotipada no está sustentada por la evidencia".Respecto a otros estereotipos sobre este fenómeno social, se ve en la llegada de migrantes una mano de obra poco preparada y mayormente apta para labores de baja demanda intelectual, algo que desde hace años no se corresponde con la realidad.Existen, asimismo, demandas por una reforma migratoria, que aún no se concreta debido a las "grandes dificultades existentes para el avance en cualquier cambio en el statu quo o legislación sobre ese asunto, las notables divisiones y el altísimo nivel de polarización partidista", concluyó Domínguez.

