¿Cuáles son los desafíos para la política exterior de la India en la actualidad?

Los primeros ministros de la India y Japón, Narendra Modi y Fumio Kishida, respectivamente, decidieron intensificar la colaboración en el ámbito de la seguridad y la defensa durante una reunión bilateral en el marco de la cumbre de los países del Diálogo de Seguridad Cuatrilateral (QUAD). Los mandatarios decidieron celebrar en Japón, lo antes posible, la próxima reunión de ministros de Exteriores y de Defensa en el formato 2+2. Sobre ello, "el QUAD es un foro estratégico", indicó Olivera. Sus miembros son Estados Unidos, Australia, Japón e India. Ya hubo un antecedente hace varios años, como un diálogo trilateral que no incluía a la India. Ello tiene que ver con el espacio Indo-Pacífico y "cómo se facilitaba la evolución de una estrategia global de lucha contra el terrorismo y la proliferación nuclear", explicó Olivera. Desde la asunción de Trump, "hay un enfoque más duro respecto de la política de Xi Jinping, lo cual tiene que ver con el avance de China en la región", concluyó la experta.¿Qué se espera de la política exterior del Reino Unido hacia Rusia?A pocos meses de la asunción de Rishi Sunak como primer ministro británico, el internacionalista argentino Juan Pablo de María analizó su trayectoria y las perspectivas en torno a su política exterior.Sunak viene del sector del capitalismo financiero, "habiendo sido un importante empleado de Goldman Sachs", indicó. En este sentido, "ha sido parte de esa gran banca internacional que quebró por el año 2008, desencadenando la gran crisis financiera y política mundial, cuyas consecuencias el sistema internacional todavía sigue padeciendo". Por lo tanto, "su llegada a Downing Street sorprendió a muchos, ya que se esperaba el retorno de Boris Johnson".En materia de política exterior, "Sunak tiene el gran desafío de sanear las relaciones con Rusia, porque no nos olvidemos que la sociedad británica está demandando respuestas ante la crisis energética y la consecuente suba de precios", expresó. De seguir apoyando a Ucrania, "eso le generaría al Reino Unido no solo un problema energético, sino también económico, financiero e institucional". Esto es de interés porque "el país sigue siendo una de las potencias centrales del sistema internacional", explicó.Cuba: nuevo Código de las Familias fortalece a la islaEl pueblo cubano "tiene voluntad de seguir avanzando con el proceso revolucionario", dijo a Sputnik la embajadora de Cuba en Uruguay, Zulan Popa Danel.Dos tercios de los cubanos dijeron sí al nuevo código de las Familias el pasado 25 de septiembre. Entre las novedades de la nueva ley está la ruptura con los cánones de la familia tradicional, la amplificación del concepto familiar, el reconocimiento del matrimonio homosexual y el protagonismo de los niños a la hora de ejercer sus derechos. Al respecto, "este es el primer referendo que se hace sobre un texto de esta naturaleza y fue aprobado por el 66,87% de la población cubana", indicó la embajadora.El presidente Díaz Canel destacó que el objetivo del nuevo código es representar a aquellos que el anterior no reconocía. Buscando reconocer los nuevos modelos de familias, sin abandonar a la familia tradicional, "lo que se hace es reflejar la diversidad y la pluralidad existente en la sociedad cubana en cuanto a familia se refiere", sostuvo. Asimismo, "un elemento fundamental es que tiene como eje el afecto, el amor y solidaridad, priorizando a los sectores más vulnerables", concluyó Popa Danel.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales Santiago Caetano continuó con su análisis sobre la cooperación internacional en torno a las políticas de desarrollo sostenible.Música uruguayaEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el músico Francisco Fattoruso, con quien dialogamos sobre los 10 años de su proyecto Martes on Fire.

