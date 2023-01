https://sputniknews.lat/20230114/el-misterio-de-cleopatra-por-que-su-pagina-en-wikipedia-fue-la-mas-popular-en-2022-1134613670.html

El misterio de Cleopatra: ¿por qué su página en Wikipedia fue la más popular en 2022?

El autor Taha Yasseri revisa estadísticas sobre los artículos de Wikipedia más vistos del año. Suele analizar cómo el público recuerda los acontecimientos más... 14.01.2023, Sputnik Mundo

En los años pasados, los resultados de la investigación eran predecibles. En 2020, la pandemia de COVID-19, las elecciones presidenciales estadounidenses y la muerte de Kobe Bryant estuvieron entre los temas destacados, mientras que 2021 fue marcado por la serie el Juego del Calamar de Netflix, la Eurocopa masculina de fútbol y la muerte del príncipe Felipe, destaca el autor en The Conversation. Para su sorpresa, la lista del año 2022 encabeza el artículo sobre Cleopatra. Aunque entre otros acontecimientos más importantes también se destacan la operación militar especial de Rusia en Ucrania, la muerte de la reina Isabel II, el Mundial de Fútbol en Catar. Además, aparecen en la lista el magnate Elon Musk y el actor Johnny Depp. Mientras que los artículos de los eternos favoritos, la Biblia y YouTube, siguen siendo populares para los usuarios.Aun así, aparte de Cleopatra, hubo otra sorpresa. En particular, el artículo sobre Jeffrey Dahmer, el famoso asesino en serie estadounidense que murió en 1994, tuvo más de 54 millones de visitas y se situó en el segundo puesto. El autor está convencido que esto está vinculado con la cultura popular, ya que el aumento del tráfico de páginas corresponde con el estreno de la serie de Netflix Monster: La historia de Jeffrey Dahmer el 21 de septiembre. Esto sugiere que la serie puede haber incitado a los lectores a saber más sobre Dahmer a través de Wikipedia.Cabe destacar que las estadísticas agregadas de páginas vistas por sí solas pueden no proporcionar una comprensión completa de por qué los usuarios de Wikipedia estaban interesados en ciertos temas. Sin embargo, los cambios en las estadísticas de visitas a lo largo del tiempo pueden proporcionar pistas.Lo cierto es que el caso de Cleopatra es un misterio para el investigador. El artículo destacó que no se puede determinar un cierto punto cuando las estadísticas de vistas diarias se disparan, por ejemplo, tal como fue en el caso de Dahmer. Por lo tanto, el efecto de Cleopatra no se explica solo por noticias sobre un remake de la película clásica y un anuncio de la Super Bowl en el que aparecía Cleopatra.Tampoco muestra el típico patrón de rápida decadencia de la atención pública. Los científicos han comprobado en trabajos anteriores que la atención en línea suele tener una vida media corta, de cinco a ocho días, similar a lo que vemos en el caso de la página sobre Dahmer.Aun así, el autor encontró una pista en Twitter. Se trata de la aplicación Google Assistant, que utiliza el reconocimiento de voz para permitir a los usuarios interactuar con sus teléfonos a través de la conversación. Lanzada en 2016, la app ya está integrada en al menos 1.000 millones de dispositivos y cuenta con más de 500 millones de usuarios mensuales. Cuando instalas la aplicación y empiezas a usarla te ofrece ejemplos de los tipos de peticiones que puedes hacer.Entre ellas hay comandos para el sistema operativo del teléfono, como Abrir YouTube o solicitudes para iniciar una búsqueda en Internet como ¿Cuántas onzas hay en una taza?. La aplicación también puede realizar una combinación de acciones como Mostrar Cristiano Ronaldo en Instagram*, que abriría la aplicación Instagram y mostraría el perfil de Ronaldo. Una de las indicaciones que ofrece la app para demostrar sus capacidades es Intenta decir: Mostrar Cleopatra en Wikipedia.Efectivamente, en 2022, aproximadamente más de 50 millones de personas siguieron esta indicación. Antes de que Google Assistant se generalizara en 2020, las visitas anuales a Cleopatra rondaban los 2,5 millones, subrayó el científico. De ahí que la popularidad del artículo estuviera muy influenciada por una decisión aparentemente arbitraria tomada por los diseñadores de la aplicación de Google.En la realidad, las estadísticas de la búsqueda de Google y las páginas vistas de Wikipedia ya se convirtieron en una herramienta para los investigadores en los campos de la ciencia de los datos sociales y el análisis web (web analytics) para estudiar la dinámica de la atención y la popularidad. Esto puede servir tanto para predecir el éxito de las películas en taquilla, como para estudiar la popularidad electoral.Aunque estas fuentes de datos novedosas pueden ser útiles y apasionantes, también pueden dar lugar a análisis erróneos. En 2013, los investigadores de Google intentaron, y fracasaron, predecir la gravedad de la temporada de gripe analizando los datos de búsqueda de los usuarios.El científico subrayó que había investigado cómo los enlaces en Wikipedia pueden dirigir un tráfico importante a determinados artículos e influir así en las personas para que tomen algún tipo de decisión. Además, advierte que un pequeño cambio o decisión de diseño puede tener efectos a gran escala cuando llega a millones de usuarios a través de la tecnología digital. En el caso de Cleopatra no hubo daño y quizá la gente aprende algo más sobre historia.Sin embargo, el autor instó a los usuarios a no pasar por alto los trucos utilizados por las grandes empresas para moldear la opinión pública.*La actividad de Meta (Facebook/Instagram) está prohibida en Rusia por extremista.

