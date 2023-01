https://sputniknews.lat/20230114/rusia-asegura-que-ucrania-es-una-empresa-militar-privada-de-la-otan-1134667440.html

Rusia asegura que Ucrania es "una empresa militar privada" de la OTAN

Rusia asegura que Ucrania es "una empresa militar privada" de la OTAN

El embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, afirmó que Ucrania se ha convertido en un país que beneficia a los intereses de Occidente, en... 14.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-14T23:01+0000

2023-01-14T23:01+0000

2023-01-14T23:01+0000

defensa

vasili nebenzia

otan

ucrania

rusia

onu

consejo de seguridad de la onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/0a/1113091228_0:0:2961:1667_1920x0_80_0_0_6751aad98070a723217f02d33717fb39.jpg

Al hablar sobre eventuales negociaciones de paz entre Kiev y Moscú, el funcionario del Kremlin sostuvo que el suministro de armamento al régimen de Volodímir Zelenski solo prolonga el conflicto y lo intensifica. También comentó que Rusia está dispuesta a celebrar negociaciones pacíficas con Ucrania si se contribuye a garantizar que, en el futuro, no emanará ninguna amenaza del territorio ucraniano hacia el pueblo ruso. "El objetivo es garantizar que no emane ninguna amenaza del territorio ucraniano para Rusia y la discriminación de la población rusoparlante, y si esto puede lograrse mediante negociaciones pacíficas, estamos dispuestos a participar", declaró Nebenzia. Nebenzia también expresó cuál es la postura de su país en torno a la cumbre de paz propuesta por el Gobierno ucraniano en semanas recientes. Una negociación que, según Moscú, no incluye a Rusia y solo busca posicionarse de forma mediática en Occidente. "Ucrania corre ahora blandiendo la idea de una especie de cumbre de paz, sugiriendo de todas las formas posibles que es Rusia quien quiere la guerra", dijo el diplomático ruso. "Está claro que esto no es más que un intento de ganarse la simpatía de la opinión pública occidental, que cada vez se hace más preguntas incómodas sobre el destino del dinero proporcionado a Kiev", concluyó.

https://sputniknews.lat/20230114/moscu-insta-a-la-onu-a-presionar-a-ucrania-para-que-deje-de-utilizar-metodos-de-tortura-1134666990.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vasili nebenzia, otan, ucrania, rusia, onu, consejo de seguridad de la onu