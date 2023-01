https://sputniknews.lat/20230115/alemania-es-incapaz-de-suministrar-los-tanques-leopard-rapidamente-y-esta-es-la-razon-1134681349.html

Alemania es incapaz de suministrar los tanques Leopard rápidamente y esta es la razón

En una entrevista concedida a Bild, el responsable de la empresa alemana Rheinmetall, Armin Papperger, declaró que solo se había trabajado en 40 vehículos de combate de infantería Marder durante seis meses para suministrarlos a Grecia, 20 de los cuales aún no se han entregado. Mientras tanto, los 100 vehículos de combate de infantería restantes, entre los que podrían encontrarse los que se transferirían a Ucrania, se encuentran en un estado aún peor, lo que requerirá más tiempo. Alemania podría dar los Marder, de los que Ucrania ya dispone, sin esperar a que se reparen los que están en reserva. Sin embargo, el jefe de la empresa no puede compartir la confianza en tal medida. Además, aún falta aclarar de dónde quiere sacar el Gobierno alemán los vehículos prometidos."Solo el Gobierno federal puede tomar esa decisión. Estamos preparados. Pero hasta ahora el Gobierno no nos ha dicho de dónde saldrán los 40 Marder prometidos a Ucrania", indicó Papperger.En este contexto, la velocidad de envío de los tanques Leopard puede ser aún menor. La empresa posee unos 22 Leopard 2 que podrían prepararse para el servicio y la entrega a Ucrania, así como unos 88 Leopard 1. Rheinmetall no dispone de capacidades para reacondicionar estos tanques sin un contrato. Los costes, de acuerdo con Papperger, ascenderían a varios cientos de millones de euros y Rheinmetall no puede financiar esto por adelantado.El jefe de la empresa estima que la reparación de los tanques podría llevar alrededor de un año. Se proviene también de la ausencia de ley marcial en Alemania que justifica el cumplimiento de los ciclos normales de revisión de los contratos de armamento.Y aunque el directivo de la empresa niega con firmeza que se esté lucrando con el conflicto, la compañía tiene mucho trabajo por delante con los planes anunciados.Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Según Moscú, EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas, que desde mediados de febrero intensificaron sus ataques contra los civiles de las repúblicas de Donbás.Rusia envió a los países de la Alianza Atlántica una nota relativa a los suministros de armas para Ucrania, en la que el canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento que incluyera armas destinadas para Kiev se convertiría en blanco legítimo para las tropas de Rusia.La Cancillería rusa declaró que los países de la OTAN "están jugando con fuego". El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Occidente, al nutrir de armas a Ucrania, no contribuye al sostenimiento de las negociaciones ruso-ucranianas y que esa actividad tendrá un efecto negativo.

