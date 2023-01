https://sputniknews.lat/20230115/erdogan-afirma-que-las-relaciones-con-estocolmo-podrian-volverse-mucho-mas-tensas-1134684707.html

Erdogan afirma que las relaciones con Estocolmo podrían volverse "mucho más tensas"

ANKARA (Sputnik) — El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que las relaciones de Ankara con Estocolmo podrían volverse "mucho más tensas" si Suecia... 15.01.2023, Sputnik Mundo

"Si no toman medidas contra esta situación, nuestras relaciones con Suecia podrían volverse mucho más tensas", afirmó Erdogan en una reunión con jóvenes en la ciudad de Mugla.De acuerdo con el mandatario, las concentraciones del PKK no sólo tienen lugar en Suecia. El pasado 11 de enero, los simpatizantes del PKK realizaron una manifestación en Estocolmo, en la que realizaron declaraciones y ademanes insultantes contra el presidente turco. El día siguiente, una fuente consultada por Sputnik comunicó que el embajador de Suecia en Ankara, Staffan Herrstrom, fue convocado al Ministerio de Exteriores de Turquía, donde le expresaron la protesta con motivo de lo sucedido. Por su parte, el presidente del Parlamento turco, Mustafa Sentop, canceló una visita previamente prevista a Ankara de su homólogo sueco. Tras el comienzo de la operación especial de Rusia en Ucrania, Finlandia y Suecia entregaron el 18 de mayo las solicitudes de su ingreso en la OTAN al secretario general de ese bloque. Ankara primero bloqueó esas solicitudes, pero el 29 de junio Finlandia, Suecia y Turquía firmaron un memorando en materia de seguridad, en el que se toman en consideración las preocupaciones turcas. De los 30 miembros de la Alianza Atlántica, solo Hungría y Turquía no han avalado hasta la fecha el proceso de adhesión de los dos países nórdicos.

