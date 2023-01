Piqué asegura que Casio patrocinará uno de sus negocios tras la polémica canción de Shakira

https://sputniknews.lat/20230115/pique-asegura-que-casio-patrocinara-uno-de-sus-negocios-tras-la-polemica-cancion-de-shakira-1134671366.html

El futbolista español Gerard Piqué respondió a la controversia que se generó luego de que la cantante colombiana Shakira estrenara un sencillo con el productor... 15.01.2023, Sputnik Mundo

El 11 de enero, Shakira estrenó la Session 53 con el argentino Bizarrap y, en cuestión de minutos, la canción se volvió viral debido a todas las referencias que hay hacia su exesposo y la nueva pareja de este, la modelo Clara Chía.De todos los versos, uno de los más polémicos fue: "Cambiaste un Rolex por un Casio". Piqué respondió no con una canción, sino con un patrocinio de la marca de relojes e instrumentos. Casio patrocinará a PiquéDurante una transmisión en redes sociales, el futbolista español habló sobre Kings League, un torneo en el que participan 12 equipos conformados por streamers y exjugadores como Iker Casillas y el Kun Agüero. Y de paso, aprovechó para informar que uno de los anunciantes del torneo será Casio.Esta no fue la única referencia a la controversia del momento. Piqué incluso bromeó al decir que este 15 de enero acudirá al primer encuentro del certamen en un Renault Twingo, modelo de auto que también sirvió de comparación para la cantante colombiana.Además, el youtuber DjMaRiiO le dijo al Kun Agüero que no quería que "le salpicaran" sus asuntos, a lo que Agüero respondió: "Claramente, tienes razón", en alusión a una de las frases más repetidas de la canción de Shakira.La sesión 53 de Bizarrap acumula más de 105 millones de reproducciones en YouTube y se convirtió en el éxito más sonado de la semana en plataformas como Spotify.

