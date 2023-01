https://sputniknews.lat/20230115/por-que-sigue-viva-la-preocupacion-europea-ante-su-prohibicion-de-importaciones-rusas-del-crudo-1134676156.html

¿Por qué sigue viva la preocupación europea ante su prohibición de importaciones rusas del crudo?

¿Por qué sigue viva la preocupación europea ante su prohibición de importaciones rusas del crudo?

Antes de que entre en vigor la prohibición de importar productos petrolíferos rusos, los países europeos están comprando enormes cantidades de gasóleo para... 15.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-15T14:37+0000

2023-01-15T14:37+0000

2023-01-15T14:37+0000

economía

📈 mercados y finanzas

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

📰 consecuencias del techo al precio del petróleo ruso

europa

oriente medio

la india

turquía

china

alemania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/0f/1134675991_0:223:2258:1493_1920x0_80_0_0_bc26d0476443f26503c0adbfda237ee2.jpg

Según un análisis de la empresa de datos de mercado Refinitiv, las importaciones de gasóleo a la región europea se dispararon hasta alcanzar la cifra récord de 8,2 millones de toneladas en diciembre. Esta tendencia está estrechamente relacionada con la prohibición de las importaciones a la UE de todos los productos petrolíferos rusos, incluido el gasóleo, a partir del 5 de febrero.Según el análisis de la empresa, gran parte de los volúmenes récord de importaciones de gasóleo en la Unión Europea (UE) —junto con Turquía y el Reino Unido— fueron el resultado de compras de última hora, que continuaron en enero. Los países europeos y Turquía importaron 3,51 millones de toneladas de Rusia en diciembre. Alemania fue el mayor importador de gasóleo ruso de la UE. En diciembre recibió 604.000 toneladas, la cifra más alta desde mayo de 2020. También aumentaron las importaciones procedentes de Oriente Medio, la India y China, apuntó el autor del artículo. Kuwait y Arabia Saudita se erigieron en los principales exportadores alternativos, susceptibles de sustituir al menos parte del suministro de gasóleo ruso una vez entre en vigor la prohibición, pronosticó Claudio Galimberti, de la empresa de estudios energéticos Rystad."El déficit de Europa se acercará al medio millón de barriles de gasóleo", anotó el analista, añadiendo que la UE carece de capacidad de refino para colmar la brecha. Por tanto, Europa tendrá que recurrir a importaciones de fuentes alternativas a Rusia, aunque no se quedará sin petróleo "en algunas zonas" del continente. Al mismo tiempo, en sus palabras, "el precio del gasóleo podría subir aún más de lo que lo hizo este último año".El analista jefe de Refinitiv, Raj Rajendran, se mostró de acuerdo con esa declaración.No obstante, agregó que, debido al récord de suministros de gasóleo en diciembre, es poco probable que el mercado se enfrente a problemas inmediatamente después de la entrada en vigor de la medida restrictiva.A su vez, la directora de defensa de la UE del grupo de presión del transporte por carretera de la Unión Internacional de Transportes por Carretera, Raluca Marian, resaltó que los precios eran "estables" por el momento. "No podemos excluir que haya problemas, pero no será una escasez generalizada", resumió.La UE vive una crisis energética por los altos precios del gas y la electricidad, después de que se dispararan debido a las sanciones impuestas a Rusia por su operación de desmilitarización y desnazificación de Ucrania, las cuales, en particular, restringen la exportación de esos productos energéticos.

https://sputniknews.lat/20230110/carga-enorme-para-hogares-europa-no-se-congelara-en-invierno-pero-lo-peor-le-espera-en-verano-1134506910.html

la india

turquía

china

alemania

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, 📰 consecuencias del techo al precio del petróleo ruso, europa, oriente medio, la india, turquía, china, alemania, unión europea, rusia, gas, petróleo