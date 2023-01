https://sputniknews.lat/20230115/turquia-cuestiona-a-suecia-y-finlandia-por-no-extraditar-a-130-terroristas-1134687721.html

Turquía cuestiona a Suecia y Finlandia por no extraditar a 130 terroristas

Turquía cuestiona a Suecia y Finlandia por no extraditar a 130 terroristas

ESTAMBUL, TURQUÍA (Sputnik) — El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, criticó a los gobiernos de Suecia y Finlandia por no cumplir con extraditar a 130... 15.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-15T22:20+0000

2023-01-15T22:20+0000

2023-01-15T22:20+0000

internacional

política

seguridad

recep tayyip erdogan

turquía

suecia

finlandia

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0b/10/1132478124_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_ae368c4c7cbb6081c54f4982c8032cbc.jpg

"Le dijimos a Suecia y Finlandia que para que su incorporación a la OTAN sea aprobada, debían entregarnos a unos 130 terroristas. Lamentablemente, no lo hicieron", desveló Erdogan por la televisión local. En particular, el mandatario turco señaló que el Gobierno sueco negó la extradición de Bulent Kenes, un periodista fugitivo de la justicia turca, supuestamente implicado en la intentona golpista de 2016. El jueves pasado, el portavoz de la Presidencia turca, Ibrahim Kalin, subrayó que Suecia ha avanzado poco hacia su ingreso en la OTAN, al seguir albergando a terroristas. Ese mismo día, el Ministerio de Exteriores de Turquía convocó al embajador sueco Staffan Herrstrom para entregarle una nota de protesta por una campaña de apoyo en ese país europeo a las facciones terroristas conocidas como Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, proscrito en Turquía), Partido de la Unión Democrática (PYD ) y Unidades de Protección Popular (YPG). Turquía condiciona el ingreso de Suecia en la OTAN al cumplimiento de varias exigencias, entre ellas, el cese de apoyo al PKK y la extradición de varios integrantes de la facción que se ocultan en la nación nórdica. Finlandia y Suecia firmaron el pasado 5 de julio los protocolos de incorporación en el bloque bélico, que aún deben ser ratificados por todos los 30 países miembros. Hasta la fecha solo Hungría y Turquía no han avalado el proceso de adhesión de los dos países nórdicos.

https://sputniknews.lat/20230108/suecia-califica-de-imposibles-las-exigencias-de-turquia-para-ingreso-del-reino-en-la-otan-1134446136.html

https://sputniknews.lat/20221205/el-gobierno-de-finlandia-presenta-al-parlamento-un-proyecto-de-ley-sobre-la-adhesion-a-la-otan-1133213411.html

turquía

suecia

finlandia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, recep tayyip erdogan, turquía, suecia, finlandia, otan