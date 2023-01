https://sputniknews.lat/20230115/un-socio-incomodo-turquia-busca-aprovechar-al-maximo-la-otan-y-eso-beneficia-a-rusia-1134675695.html

"Un socio incómodo": Turquía busca aprovechar al máximo la OTAN, y eso beneficia a Rusia

"Un socio incómodo": Turquía busca aprovechar al máximo la OTAN, y eso beneficia a Rusia

La posición de Turquía en contra de admisición de Finlandia y Suecia a la OTAN sigue preocupando a la Alianza en su nueva expansión hacia las fronteras rusas. 15.01.2023

Para EEUU, la admisión formal de Suecia y Finlandia en la alianza sería otra forma de presionar a Rusia junto con la entrega de armas, que la parte rusa considera una injerencia en el conflicto en Ucrania. Sin embargo, Turquía no iba a permitir tan fácilmente la admisión en la alianza de aquellos países que durante años habían apoyado a quienes interrumpían la calma y la estabilidad interna. La postura de Turquía trastocó los planes de EEUU y la OTAN y puso en peligro la realización de la única, en opinión del Washington Post, ventaja estratégica de los aliados en la confrontación.Turquía busca aprovechar al máximo su nueva influencia y dictar sus condiciones. El presidente turco Recep Tayyip "Erdogan es un incansable mercachifle", resume el medio, pero admite que es un miembro de la alianza poderoso e indispensable para la OTAN, y las consecuencias de ampliar el número de miembros de la OTAN "serían titánicas"."Resolver la tensión exigirá una diplomacia sostenida y, posiblemente, concesiones reales, algunas de ellas en manos de Washington", indicó.El derecho de veto de Turquía a la ampliación que poseen todos los miembros de la alianza impide que la OTAN continúe su expansión inmediata. La publicación critica las exigencias del líder turco, que incluyen la extradición de algunos activistas kurdos o el levantamiento de la prohibición de la venta de armas impuesta a raíz de la operación militar turca contra las milicias kurdas respaldadas por EEUU y sus aliados europeos en Siria. Turquía, que ingresó en la OTAN en 1952, ha sido en ocasiones "un socio incómodo" para sus aliados, escribe el periódico. Entre las causas recientes de tales incomodidades se listan que Turquía ha desplegado el sistema ruso de defensa antiaérea S-400 en su territorio, a pesar del disgusto de la Administración Trump, y sigue debatiendo con EEUU la ampliación y modernización de su actual flota de cazas F-16. Aunque la publicación trata de convencer de la necesidad de Turquía de "no alienar más a sus aliados de la OTAN" y poner en peligro las garantías que le proporcionan, ella misma admite que es la Alianza la que necesita a Turquía con su capacidad para hacer frente a Irán, ayudar a Ucrania y controlar el mar Negro. En este contexto, concluye el artículo, Putin sigue "el único beneficiado en la disputa sobre la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN".Finlandia y Suecia, en el contexto de los acontecimientos en Ucrania, el 18 de mayo, entregaron al secretario general de la OTAN una solicitud para unirse a la Alianza. Turquía ha bloqueado el inicio del proceso de revisión de estas solicitudes. El presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo que Ankara no puede decir 'sí' a la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN porque no puede creer sus afirmaciones sobre las relaciones con los representantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, prohibido en Turquía.Moscú ha señalado repetidamente que la Alianza tiene como objetivo la confrontación. Como enfatizó el secretario de prensa del presidente de la Federación Rusa, Dmitri Peskov, una mayor expansión del bloque no traerá mayor seguridad a Europa. Al mismo tiempo, no considera que la entrada de Suecia y Finlandia en esta organización sea una amenaza existencial para Rusia. El propio Vladímir Putin señaló que abandonar la política tradicional de neutralidad militar de Helsinki sería un error, ya que no existen amenazas para Finlandia.

