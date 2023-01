https://sputniknews.lat/20230116/canciller-hondureno-responsabiliza-al-gobierno-anterior-por-mala-concesion-de-los-peajes-1134703735.html

El canciller hondureño responsabiliza al Gobierno anterior por mala concesión de los peajes

El canciller hondureño responsabiliza al Gobierno anterior por mala concesión de los peajes

SAN SALVADOR (Sputnik) — El canciller de Honduras, Ramón Enrique Barrios, responsabilizó al gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022) por la mala... 16.01.2023, Sputnik Mundo

"Los actores principales del aumento al peaje son: COALIANZA [Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada], INSEP [Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos] y la Concesionaria Vial de Honduras [Covi], todos firmaron y le dieron facultades al concesionario para el incremento de las tarifas, el contrato de concesión muy mal negociado por el gobierno de JOH y sus funcionarios", argumentó el jefe de diplomacia catracha en su perfil de Twitter.El 15 de enero, la presidenta Xiomara Castro alertó que el Ejecutivo no había autorizado ningún incremento a la tarifa de peajes, ya que el contrato tiene incumplimientos de parte de la empresa transnacional. Al mismo tiempo, la mandataria le dio a la concesionaria un plazo de 24 horas para retirar el aumento de la tarifa. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) reseñó a través de un comunicado las medidas de política económica implementadas por el actual gobierno, tales como el subsidio al transporte y la energía eléctrica a la población en condición de pobreza, la disminución del precio del combustible, el mantenimiento del tipo de cambio y la no emisión de nuevos impuestos. "El resultado es un crecimiento del Producto Interno Bruto Real de 4,2%, lo que ha permitido afrontar la desastrosa situación económica tras 12 años de cruel narco dictadura. La SIT sigue estas políticas e instrucciones y Covi Honduras debe de inmediato revertir el incremento del cobro del peaje, ya que no responde a los intereses del pueblo hondureño y al fiel compromiso del contrato", expuso el organismo estatal. El 15 de enero la Covi comenzó a aplicar nuevas tarifas en tres casetas localizadas en la CA-5, la principal autovía del país centroamericano. La concesionaria alegó que el incremento se debía al cumplimiento de contrato de concesión otorgado por Honduras, mediante el modelo de alianza público-privada, el cual establece un reajuste anual en enero en las tarifas de peaje en la carretera CA-5.

