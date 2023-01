https://sputniknews.lat/20230116/combate-a-gran-escala-washington-ya-entrena-a-militares-ucranianos-en-alemania-1134715893.html

Combate a gran escala: Washington ya entrena a militares ucranianos en Alemania

Combate a gran escala: Washington ya entrena a militares ucranianos en Alemania

EEUU ha lanzado ya un programa de entrenamiento para que las Fuerzas Armadas de Ucrania puedan usar armas de combate a gran escala, de acuerdo con el medio... 16.01.2023, Sputnik Mundo

La información, de acuerdo con el diario, fue confirmada por Mark A. Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto de EEUU, quien detalló que la preparación se está realizando en Alemania y durará alrededor de cinco a ocho semanas. El entrenamiento, detalló, incluye la formación de los militares ucranianos en el uso de armas, sistemas de artillería, e incluso tanques, el equipo que el Gobierno de Joe Biden ha dado a Kiev desde que inició el conflicto hace casi once meses. Esta semana, indicó The Washington Post, Milley estará en Europa donde se reunirá con militares de dicho continente e incluso observará parte de las jornadas de entrenamiento. Además del entrenamiento en Alemania, se tiene previsto que esta semana EEUU comenzará a capacitar a soldados ucranianos en el uso del sistema de misiles tierra-aire Patriot en Fort Sill, en el estado de Oklahoma (centro), según informó el 10 de enero el secretario de Prensa del Departamento de Defensa, Pat Ryder.El entrenamiento, centrado en la adquisición de habilidades operativas y de mantenimiento en aulas y entornos de simulación, preparará a entre 90 y 100 uniformados de Ucrania durante los próximos meses, detalló Ryder.La capacitación es acelerada en comparación con los cursos típicos del sistema Patriot, dijo Ryder, quien además no descartó más clases en el futuro.En diciembre, Washington envió un sistema de misiles Patriot a Ucrania. Lo mismo hizo Alemania a principios de este mes.

