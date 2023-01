https://sputniknews.lat/20230116/ecuador-confuso-proceso-electoral-del-referendo-impulsado-por-el-gobierno-1134715995.html

Ecuador: "confuso" proceso electoral del referendo impulsado por el Gobierno

Ecuador: "confuso" proceso electoral del referendo impulsado por el Gobierno

Continúa la campaña electoral para la instancia promovida por el propio presidente Guillermo Lasso, quien en mayo cumple dos años en el poder. En otro orden, en Perú crece el malestar social, luego de que la mandataria descartara renunciar. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El 5 de febrero los ecuatorianos elegirán autoridades locales, y se analizan preguntas, promovidas por el Gobierno, para cambiar la Constitución.Según una reciente encuesta, la mayoría de los ciudadanos votaría la opción "Sí" a las ocho preguntas a plantearse en el referendo organizado por el Ejecutivo de Guillermo Lasso.Las propuestas de reforma constitucional incluyen algunos de los temas sensibles para la actual Administración, como la lucha contra la inseguridad y el medioambiente, entre otros.En su último informe, la encuestadora Clima Social indicó que las medidas tienen una intención de voto de entre 49,4 % y 82,3 %. En tanto, entre un 11,1 % y un 27,1 % está dispuesto a rechazarlas.El dato es un indicador importante, al considerar el descontento popular con respecto a la gestión del mandatario.De acuerdo con el experto, "en conjunto, las ocho preguntas no terminan de resolver los problemas clave de la ciudadanía: empleo y seguridad. Pero Lasso ha consultado además por temas de extradición de delincuentes, sobre la reducción de asambleístas, entre otros"."Se ha vuelto confuso el proceso electoral. No solo porque hay que designar a las autoridades locales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La gente aún no conoce el contenido específico de las preguntas", añadió Pérez.El entrevistado enfatizó sobre una de las preguntas con más apoyos entre el electorado: la reducción del número de asambleístas de la Cámara de Diputados."Si gana esta pregunta, el número de asambleístas bajaría a 125 [hoy es de 137]. ¿Pero esto termina de mejorar la representación? Sin duda, la respuesta es evidente: no", afirmó el analista político ecuatoriano."La Asamblea Nacional tiene baja credibilidad en estos casi dos años de Administración (...) en casos de funcionarios relacionados con corrupción, y en inviabilizar el tratamiento de leyes para mejorar la vida de los ecuatorianos", opinó el analista.En paralelo, el Consejo Nacional Electoral abrió la convocatoria para la inscripción de los observadores del referendo y elecciones regionales 2023.A criterio del analista, detrás de esta consulta popular se esconde un intento del Gobierno de "medir su popularidad".En esta edición de En Órbita también nos referimos —entre otros temas— al malestar social en Perú, luego de que la presidenta, Dina Boluarte, descartara renunciar. La mandataria rechazó lo que considera una acción de "violentistas y radicales" que, según argumentó, "promueven" las protestas ciudadanas.Dialogamos con Gabriela Llontop, periodista del medio de comunicación Vigilante.pe.Por otra parte, Rusia reiteró que sus fuerzas armadas no atacan edificios residenciales ni infraestructuras sociales en Ucrania. El presidente Vladimir Putin denunció la política destructiva del régimen de Kiev de intensificar las hostilidades.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

