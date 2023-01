https://sputniknews.lat/20230116/el-congreso-de-peru-elimina-el-voto-de-confianza-pero-el-dictamen-ira-a-referendum-1134715671.html

El Congreso de Perú elimina el voto de confianza, pero el dictamen irá a referéndum

El Congreso de Perú elimina el voto de confianza, pero el dictamen irá a referéndum

El Pleno del Congreso de Perú aprobó el 16 de enero, con 75 votos a favor, 46 en contra y cero abstenciones, el dictamen de reforma constitucional que elimina...

La reforma deberá ser ratificada mediante referéndum por no haber contado con el respaldo de dos tercios (87 votos) del número legal de congresistas. Con esta iniciativa, el Parlamento busca reformar la Constitución, para suprimir la obligatoriedad que tiene cada gabinete ministerial de solicitar el voto de confianza ante el Legislativo, al ser presentado.Actualmente, el voto de confianza es solicitado en el plazo de 30 días tras el juramento de los integrantes del Gabinete en el Ejecutivo, por lo que el pleno busca que este paso no sea obligatorio. De esta forma, la reforma planteada quedaría como sigue: Previo al debate, el Pleno rechazó la cuestión del diputado Gudi Bellido, que planteaba que el dictamen regresara a la Comisión de Constitución. ¿Qué es una cuestión de confianza? Se trata de un mecanismo constitucional que planeta el Poder Ejecutivo de forma obligatoria cuando solicita la investidura del presidente del Consejo de Ministros y su Gabinete ante el Congreso de la República. Para presentar la cuestión de confianza, el presidente de la República convoca a una sesión extraordinaria del Congreso. En la sesión, el presidente del Consejo de Ministros expone las razones de la solicitud frente al pleno del Parlamento. Posteriormente, el Congreso debate sobre el planteamiento y, finalmente, vota. Para aprobar la cuestión de confianza, debe contar con el voto de la mitad más uno del número legal de congresistas (66 sufragios). La Constitución de Perú plantea que, si el Congreso no aprueba la cuestión de confianza, o si el presidente del Consejo de Ministros renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce una crisis ministerial total y el gabinete en pleno renuncia. Asimismo, si se censura o niega el voto de confianza a dos gabinetes de un mismo Gobierno, el jefe de Estado puede disolver el Congreso. Además, el decreto deberá incluir una convocatoria a nuevas elecciones congresales dentro de los 4 meses posteriores a la disolución.

