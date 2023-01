https://sputniknews.lat/20230116/el-esfuerzo-mas-ambicioso-de-eeuu-apostar-por-la-coalicion-para-la-carrera-espacial-con-china-1134700166.html

El "esfuerzo más ambicioso" de EEUU: apostar por la coalición para la carrera espacial con China

Estados Unidos insta a los países a firmar los Acuerdos de Artemisa sobre la exploración conjunta de la Luna para contrarrestar a su competidor en el espacio... 16.01.2023, Sputnik Mundo

Los Acuerdos de Artemisa, marco jurídico que establece normas para el uso pacífico del espacio y rige el comportamiento en la superficie de la Luna, ya están firmados por 20 países. Entre ellos están los socios tradicionales de EEUU, Canadá y Francia, así como los Estados que ahora tratan de construir y desarrollar sus programas espaciales, por ejemplo, Brasil, Colombia, Israel, EAU, Arabia Saudita, Nigeria y Ruanda."Nuestros socios no quieren trabajar con los chinos, en general, pero si Estados Unidos no lidera, no tendrán otra opción", afirmó uno de los principales artífices de los Acuerdos en la NASA, Mike Gold.Los Acuerdos de Artemisa, según indica The Washington Post, exigiría a los países firmantes que se adhirieran a una serie de normas, como compartir públicamente los descubrimientos científicos, crear "zonas de seguridad" donde las naciones pudieran trabajar sin ser molestadas en la superficie lunar y proteger lugares históricos como la zona de aterrizaje del Apolo 11. Además, se comprometerían a ser transparentes sobre sus planes espaciales y a prestar ayuda de emergencia en caso de que un astronauta resulte herido.Una coalición internacional también contribuiría a la creación de normas de circulación en el espacio, que está cada vez más contaminado por residuos que amenazan a satélites sensibles e incluso a la Estación Espacial Internacional.Según el periódico, los acuerdos son "quizá el esfuerzo más ambicioso de política espacial internacional" hoy en día, ya que pretenden fomentar una alianza en el espacio que permitiría a EEUU regresar a la Luna y crear una presencia duradera allí, un paso clave en su carrera espacial con China.En 2022, varios países avanzaron en tecnologías espaciales, incluido el lanzamiento de naves espaciales a la Luna, pero Estados Unidos sigue de cerca los progresos de China, qué "se convirtió en su verdadero rival en el espacio", resumió la edición.

