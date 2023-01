El Kremlin: los tanques que el Reino Unido podría entregar a Ucrania arderán como todos los demás

https://sputniknews.lat/20230116/el-kremlin-los-tanques-que-el-reino-unido-podria-entregar-a-ucrania-arderan-como-todos-los-demas--1134696291.html

A mediados de enero, la oficina del primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció que el Reino Unido entregaría 14 carros de combate Challenger 2 a Ucrania en las próximas semanas y que en los días sucesivos comenzaría la formación de los militares ucranianos en su uso.Asimismo, los posibles envíos británicos de tanques y otro armamento extranjero no cambiarán la situación en Ucrania. A Occidente no le importa el destino de la gente que vive en Ucrania, aseguró Peskov."Son capaces de alargar toda la historia y causar más problemas al Estado de Ucrania. Sin embargo, dudamos mucho de que se preocupen en modo alguno por la suerte de las personas que viven en Ucrania, por su futuro", declaró Peskov.Subrayó que Rusia tiene una actitud negativa hacia las entregas de armas y no oculta su actitud, mientras que el Reino Unido, Polonia y otros países europeos hablan ahora de querer "construir una nueva ronda de suministro de nuevos equipos militares de tecnología más avanzada a Ucrania".Además, el portavoz reiteró que las Fuerzas Armadas rusas no están atacando edificios residenciales ni infraestructuras sociales en Ucrania."Las Fuerzas Armadas rusas no atacan edificios residenciales ni infraestructuras sociales, los ataques se llevan a cabo contra objetivos militares: evidentes o camuflados", dijo Peskov cuando los periodistas le preguntaron cómo podía comentar el Kremlin los intentos de Kiev de trasladar a Rusia la responsabilidad de la destrucción de un edificio residencial en Dnipropetrovsk.El vocero subrayó las declaraciones de varios representantes de Kiev que señalaron que un antimisil ucraniano fue la causa del derrumbe del edificio en Dnipropetrovsk."Ustedes mismos han visto la conclusión de algunos representantes de Ucrania, que dijeron que, de hecho, esta tragedia fue consecuencia de la acción de misiles antiaéreos", añadió Peskov.Desde el pasado 10 de octubre, Rusia realiza ataques contra los puestos de mando militar, las comunicaciones y la infraestructura energética de Ucrania tras el atentado terrorista que destruyó un tramo del puente del estrecho de Kerch, en Crimea, y se saldó con cuatro muertos.Concepto de política exterior rusaAsimismo, Rusia sigue retocando la actualización de su concepto de política exterior, señaló el portavoz del Kremlin. Peskov adelantó que "habrá ciertas adiciones" a este documento, si bien no mencionó ninguna fecha específica.A finales de enero de 2022, el presidente ruso, Vladímir Putin, indicó que la Cancillería había redactado una actualización del concepto de política exterior, aprobado en 2016, para reflejar cambios sustanciales que tuvieron lugar en el escenario internacional en los últimos cinco años.Un alto cargo de Exteriores, Alexéi Drobínin, supuso a mediados de diciembre pasado que el documento sería publicado a principios de 2023 y que sería examinado en el Consejo de Seguridad nacional.Mientras, Peskov afirmó que la versión actualizada "podría promulgarse por decreto presidencial", sin necesidad de convocar una reunión amplia del Consejo.El presidente Putin anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio por parte de Kiev.

