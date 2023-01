https://sputniknews.lat/20230116/el-lider-filipino-afirma-que-diplomacia-ucraniana-tergiversa-hechos-relativos-a-negociaciones-1134695641.html

El líder filipino afirma que diplomacia ucraniana tergiversa hechos relativos a negociaciones

El líder filipino afirma que diplomacia ucraniana tergiversa hechos relativos a negociaciones

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., refutó la afirmación de un diplomático ucraniano de que Manila menospreció las repetidas... 16.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-16T09:58+0000

2023-01-16T09:58+0000

2023-01-16T09:58+0000

internacional

filipinas

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/05/19/1125830038_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7121150170357f8db9cafa8888edbc53.jpg

Según el mandatario citado por Manila Times, Ucrania contactó con Filipinas, pero las partes no lograron coordinar el sostenimiento de la conversación a nivel cumbre. Preguntado si el Gobierno de Filipinas está preparado para apoyar el plan de paz ucraniano, el presidente respondió que ese plan lo deben debatir Kiev y Moscú. Anteriormente, el encargado interino de los asuntos de Ucrania en Malasia, Denis Mijailuk, dijo a los periodistas que los diplomáticos ucranianos desde junio de 2022 intentaban dos veces al mes ponerse en contacto con el presidente de Filipinas, pero no les daban la respuesta. Como una reacción a eso la Cancillería de Filipinas hizo un reproche a Mijailuk, señalando que lo de comentar tales asuntos a los periodistas "contradice la práctica diplomática". Mijailuk tuvo que presentar excusas y aseveró que Ucrania aprecia mucho sus relaciones con Filipinas y espera que Manila apoye su "plan de paz", además comunicó que Kiev prepara la apertura de su Embajada en Filipinas, esperando hacerlo en 2023. Ferdinand Marcos Jr. durante la campaña presidencial, que él gano en mayo de 2022, afirmó que Filipinas "no tiene la necesidad de inmiscuirse" en los sucesos en Ucrania.

https://sputniknews.lat/20230115/defensa-rusa-ucrania-planea-culpar-a-moscu-de-destruir-las-reservas-de-grano--1134669689.html

filipinas

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

filipinas, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, rusia