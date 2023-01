https://sputniknews.lat/20230116/la-acusacion-contra-lideres-de-ayacucho-peru-que-criminaliza-a-karl-marx-y-desato-criticas-1134689566.html

La acusación contra líderes de Ayacucho, Perú, que criminaliza a Karl Marx y desató críticas

El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, quien es uno de los focos de las demandas de la movilización masiva que protagonizan miles de peruanos desde la destitución del presidente Pedro Castillo, el 12 de enero informó la detención de dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho.Entre los capturados, destacó el caso de la presidenta del cuerpo ayacuchano, Rocío Leandro Melgar, a la que señaló como la Camarada Cusi y que consideró exintegrante de Sendero Luminoso, a la que calificó de organización terrorista.La Dirección contra el Terrorismo (Dircote), informó el Ministerio del Interior, identificó a Leandro Melgar como una expresidiaria bajo acusaciones de participar en atentados durante las décadas de 1980 y 1990, durante los años de acción del PCP-SL.Además, el juez Johnny Gómez Balboa dispuso el 14 de enero la detención de ocho personas acusadas de constituir la organización Nueva Fracción Roja (NFR), encabezada por la viuda del fundador del PCP-SL, Elena Iparraguirre.De acuerdo con la prensa peruana, la determinación judicial se basa en una investigación de la Fiscalía Especializada en Terrorismo y Derechos Humanos y la Dircote en torno a las personas radicadas en Huamanga, departamento de Ayacucho, localizada en la zona serrana y a unos 550 kilómetros al sureste de la capital Lima.La oficina antiterrorista del Gobierno peruano considera que la Nueva Fracción Roja sería una rearticulación de Sendero Luminoso, a la que la investigación responsabilizaría de activar las movilizaciones masivas que exigen la renuncia de Boluarte, además de la elaboración de una nueva Constitución y de una convocatoria temprana a elecciones presidenciales.La orden judicial contra los activistas ayacuchanos comprende la búsqueda de documentos ligados al PCP-SL, además de libros de su fundador, Abimael Guzmán, también conocido como el presidente Gonzalo, así como publicaciones del filósofo alemán Karl Marx o los líderes soviéticos Vladímir Lenin y Iósif Stalin.Esta última determinación ha generado la burla y la crítica de distintas voces de manifestantes que acompañan las movilizaciones masivas contra Boluarte, pues consideran que exhibe una criminalización del conocimiento y la lectura.El excongresista Sergio Tejada dijo que cuenta con una colección de libros de Marx en el estante de su cuarto, junto a títulos de sociología, política, historia, psicoanálisis y literatura. "Solo en dictadura te persiguen por tus libros. Leer no es delito", apuntó.El profesor universitario Marco Avilés, docente en la universidad de periodismo Newmark J-School, emplazada en Nueva York, se sumó a las inconformidades por las medidas tomadas contra los líderes de Ayacucho."El nivel de censura intelectual al que estamos llegando debería encender las alarmas de las universidades peruanas. ¿Van a leer a Marx de manera clandestina? ¿Se les erradicará por completo de los sílabus? ¿Harán como que nada está pasando?", apuntó."En las más prestigiosas universidades del mundo, esas que la derecha cavernaria peruana admira sin saber por qué, leer a Marx es como leer a cualquier clásico del pensamiento. Leer a Marx para el Gobierno peruano es indicio de contacto con el diablo y de terrorismo", se burló.Una de las organizaciones vinculadas por el Gobierno de Boluarte a Sendero Luminoso, el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), acusó en un pronunciamiento el 10 de enero que se conduce una campaña de desprestigio desde medios de comunicación y grupos económicos que buscaron ligarlos al depuesto presidente Castillo."Imputaron primero una supuesta vinculación de Pedro Castillo con el Movadef para crear un supuesto peligro terrorista, cuando la realidad prueba que no existe tal peligro", apuntaron.Además, el Movadef responsabilizó a la tendencia política derivada del Gobierno de Alberto Fujimori, identificada como fujimorismo, de no reconocer su derrota en las elecciones de 2021, que dieron la victoria a Castillo, por lo que iniciaron acciones de desestabilización."Son los principales responsables de la inestabilidad política que por ya cinco años vive nuestro país, son los responsables que en menos de seis años nuestro país haya tenido seis presidentes", añadió el Movadef y suscribió el llamado popular a elaborar una nueva carta magna.

