La dura crítica de la cantante Susana Baca contra el Gobierno de Dina Boluarte

La dura crítica de la cantante Susana Baca contra el Gobierno de Dina Boluarte

La cantante afroperuana Susana Baca, defensora de la raíz africana en los países latinoamericanos y exministra de Cultura, criticó al Gobierno de Dina Boluarte... 16.01.2023

Baca criticó directamente a la presidenta Dina Boluarte, tras afirmar que inicialmente había creído en ella por ser mujer y madre de familia."Se ha descalificado por su ceguera del poder y dictaminado la represión y no la defensa de la democracia, en usted y sus ministros están ahora estos crímenes de lesa humanidad ejecutados con su venia y su racismo", criticó la artista.También recriminó a Boluarte apoyarse en un Congreso deslegitimado que no representa a la ciudadanía peruana, además de llamar al poder legislativo "un círculo de vividores". Baca invitó a los congresistas a renunciar a su cargo "si les queda algo de moral".La derecha política peruana utilizó el Congreso para violentar al país "desconociendo su voluntad ya expresada en las urnas de una democracia", acusó Baca en referencia a la victoria electoral del presidente depuesto Pedro Castillo, quien resultó triunfante en el proceso electoral de 2021 frente a Keiko Fujimori."Pareciera que es democracia solo si a usted le sirve. Me dirijo a usted, que generó la desconfianza y ahora quiere imponer por la fuerza un Estado ajeno a un pueblo que reclama otra forma de justicia y de vivir", asentó la artista, quien vive en Lima desde su nacimiento en 1944.La derecha peruana, abundó la ganadora de premios Grammy Latino, desconoce la historia del Perú y solo quiere imponer sus intereses. "A usted que habla de indios y no de seres humanos, a usted que se llena la boca mostrando Machu Picchu y desconoce a sus descendientes arrinconados", lamentó Baca.El pueblo peruano, abandonado y violentado, cobrará al político de derecha las lágrimas derramadas, consideró la artista, así como los 50 muertos que han generado las jornadas represivas contra las manifestaciones masivas en distintas ciudades del país andino, junto con los miles de muertos de la historia.La cantante Baca interpeló directamente a las fuerzas armadas y a los elementos de la Policía Nacional, que han sido llamados por la Defensoría del Pueblo a hacer uso razonable de la fuerza durante las manifestaciones."Cuidado, señor militar o policía, usted que desconoce la obligación de no acatar si es una orden ilícita y porque además usted vive del salario que le da el Estado", apuntó y consideró que parecen desconocer los lineamientos elementales de la constitución peruana en defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad.Baca incluyó en sus críticas a quienes han ejercido el vandalismo infiltrado en las marchas porque consideró que también son responsables del derramamiento de lágrimas durante la crisis política, iniciada el 7 de diciembre, con la destitución de Castillo, y que continúa este 16 de enero.La artista dedicó su canto a las víctimas de la represión registradas en las últimas semanas en Perú y aseveró que los responsables no quedarán impunes.

