La Embajada de Rusia considera preocupante la situación con el cementerio ruso en Francia

La Embajada de Rusia considera preocupante la situación con el cementerio ruso en Francia

PARÍS (Sputnik) — La Embajada de Rusia en Francia califica de inaceptable la negativa de las autoridades de la ciudad de Sainte-Geneviève-des-Bois de recibir... 16.01.2023, Sputnik Mundo

Al mismo tiempo señala que, de momento, no se trata del posible derribo de los sepulcros, informó a Sputnik el 16 de enero la oficina de prensa de la legación diplomática. El periódico Le Monde comunicó anteriormente que la ciudad de Sainte-Geneviève-des-Bois se negó a recibir de Rusia los recursos para la reanudación del alquiler de las parcelas en el cementerio urbano, donde descansan los restos mortales de célebres personalidades rusas. Según ese medio, a partir de la suscripción entre Moscú y esta ciudad del respectivo acuerdo en 2005, Rusia asumió el compromiso de pagar el alquiler por el terreno donde está sepultadas las personalidades que no tienen parientes, en particular, el escritor Iván Bunin, el artista de ballet Rudolf Nuréev y la poetiza Zinaída Guíppius. "La embajada expresa una profunda preocupación con motivo de la situación malsana que surge en torno al cementerio de Sainte-Geneviève-des-Bois, significativo para toda persona rusa, donde están enterradas eminentes personalidades de la cultura, representantes de la emigración rusa. Consideramos absolutamente inaceptable que los juegos políticos de Occidente vinculados con la crisis ucraniana adquieran unas formas tan indecorosas, amenazando a la conservación de las sepulturas de unos rusos que fallecieron hace mucho", declararon los diplomáticos, concretando que se trata de 23 tumbas. También señalaron que según explicó la alcaldía de Sainte-Geneviève-des-Bois, el asunto del pago se pospuso y de momento no se plantea el derribo de los sepulcros.

