La imposición de un tope de precios a la electricidad tiene un "efecto indeseable" para Europa



La imposición de restricciones políticamente vinculantes a la subida vertiginosa de los precios de la electricidad es más perjudicial económica y políticamente...

Gracias a las medidas de austeridad, la menor demanda de la industria y el sector privado, y la mayor disponibilidad de fuentes de energía alternativas, el coste del gas se redujo a los niveles de antes del conflicto en torno a Ucrania. No obstante, una nueva subida de precios es posible y los gobiernos deberían permitirla, en lugar de imponer límites artificiales en forma de tope de precios, lo que sería un error, afirmó Gros.La situación, según él, radica en que Europa cuenta ahora con un sistema del orden de mérito, en el que el coste de la electricidad se basa en el coste de la fuente de electricidad más cara. Su problema principal es que solo se aplica a los precios al por mayor que pagan la industria y los proveedores de electricidad. Los precios de consumo están muy regulados, por lo que pueden variar mucho de un país a otro. Aquí, Gros pone como ejemplos a Italia y Alemania, donde los precios de la electricidad están menos regulados y, se duplicaron desde febrero. Pero en Francia, en cambio, las subvenciones se mantuvieron, y en España incluso disminuyeron.Cuando los gobiernos tratan de proteger a los hogares y a las empresas de los efectos de la subida de los precios de la energía, reducen las presiones inflacionistas. Pero al mismo tiempo, los costes económicos indirectos son mucho mayores, señaló Gros, agregando que esto elimina el incentivo para ahorrar energía. Además, la limitación de precios "sigue una lógica similar y tiene el mismo efecto indeseable".Los dos países de la Unión Europea (UE) con niveles récord de deuda pública, Francia y España, quieren abolir el sistema del orden de mérito, creyendo que provoca que los precios de la electricidad sigan siendo altos. Además, consideran que los consumidores deberían beneficiarse de la inversión en energía limpia. Sin embargo, en palabras del autor, el problema de esta "posición populista" es que no tiene en cuenta las importantes ventajas del sistema y el hecho de que es ideal para una transición hacia la neutralidad de las emisiones. Más tarde, como indica el periodista, cuando los combustibles fósiles estén completamente fuera de la mezcla, habrá que replantearse el sistema, pero la transición llevará mucho tiempo, y los países no podrán permitirse subvenciones permanentes, sobre todo si hay que contener las subidas de precios.Pero Gros está convencido de que eso es lo que probablemente hagan, porque "la calidad de las decisiones políticas en la UE disminuyó considerablemente en los últimos tiempos". La Comisión Europea, que solía rechazar cualquier intento de los Estados miembros de intervenir en la economía por motivos políticos, ahora parece haber abandonado este papel. En general, hasta si consideramos a la Comisión Europea como un órgano geopolítico, las medidas para controlar los precios del gas y la electricidad no tienen sentido porque toda la influencia geopolítica de la UE empezará a desvanecerse a medida que aumente el coste de la intervención estatal en el mercado energético, resumió el autor.

