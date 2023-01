https://sputniknews.lat/20230116/les-hablaremos-de-otra-manera-las-relaciones-entre-rusia-y-occidente-no-volveran-a-ser-como-antes-1134696119.html

"Les hablaremos de otra manera": las relaciones entre Rusia y Occidente no volverán a ser como antes

"Les hablaremos de otra manera": las relaciones entre Rusia y Occidente no volverán a ser como antes

En respuesta a la declaración del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, de que no espera la normalización de las relaciones entre Rusia y los países... 16.01.2023, Sputnik Mundo

Asimismo, recordó que Stoltenberg, quien expresaba que "no será como antes", tampoco estará en el cargo a finales de este año. Es difícil, en la opinión del analista, predecir cómo se comportarán los dirigentes de la OTAN "cuando el conflicto termine con una victoria rusa". En este contexto, citó al jefe del Comité de la Duma rusa (Cámara Baja del Parlamento) para asuntos internacionales, Leonid Slutski, quien señaló que Rusia tampoco va a volver a como estaban las cosas. El funcionario agregó, entre otros aspectos, que no habrá compromisos con los antiguos socios occidentales en detrimento de los intereses del país euroasiático.Según Svétov, Rusia no necesita "la benevolencia" de Occidente."La OTAN y la Unión Europea tienen la postura de que solo Rusia necesita unas relaciones normales entre nosotros y ellos, y que ellos pueden permitirnos tener esas relaciones o no permitirlo. Rusia cree, como dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, que no se restablecerá la antigua relación entre Rusia y Occidente. Estas relaciones se construirán de nuevo y les hablaremos de otra manera", enfatizó el experto a Sputnik. También, continuó, "dictaremos nuestras condiciones, no nos limitaremos a escuchar humildemente lo que la OTAN quiere de nosotros".Rusia continúa desde el pasado 24 de febrero la operación militar especial en Ucrania, cuyo objetivo, según el presidente Vladímir Putin, es desnazificar y desmilitarizar al país. Numerosos países condenaron esa operación, impusieron sanciones a Moscú y apoyan a Kiev con los suministros de armas, donaciones y ayuda humanitaria.

