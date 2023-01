https://sputniknews.lat/20230116/occidente-se-funde-en-ucrania-1134715482.html

Occidente se funde en Ucrania

Occidente se funde en Ucrania

Occidente se funde en UcraniaUcrania se ha convertido para EEUU en un laboratorio donde comprobar qué armas realmente valen en un conflicto bélico del siglo XXI y cuáles ya son cosa del pasado, según la CNN que cita una fuente familiarizada con la inteligencia occidental.Lo que hace EEUU es "crear un chivo expiatorio y sacrificarlo para poder mostrar a los mercados armamentísticos las posibilidades que tiene Occidente", afirma al respecto el analista internacional Alberto García Watson.Occidente se autoengañaLos fabricantes de tanques rusos siguen muriéndose de aburrimiento al no poder trabajar. Así comienza la última publicación de Atodapotencia, un recurso en español en redes sociales, matizando que se trata de una "alerta de sarcasmo". "Cada día veo en los medios occidentales, así como en los comentarios de sus lectores, que el Ejército ruso está en una profunda crisis, que tiene que usar tanques obsoletos T-62 porque sus fábricas simplemente no pueden producir nada ahora", escribió la autora.En este sentido, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió que "Gran Bretaña, Polonia y otros países europeos anuncian su intención de generar una nueva vuelta de suministros a Ucrania de equipamiento militar más nuevo y de tecnologías más modernas, que no son capaces de cambiar la situación sobre el terreno. Lo deben comprender".Bolivia: gobernador de Santa Cruz sigue detenidoEl gobernador del departamento boliviano de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho, continúa detenido por cargos de terrorismo relacionados con su participación en el golpe de Estado de 2019. Mientras, el vicegobernador de Santa Cruz y el presidente de la Asamblea local se niegan a asumir el mando al considerar que Camacho aun ostenta el cargo.El Gobierno de Luis Arce busca resolver la sucesión en Santa Cruz, presionando a la Asamblea departamental para que elija al reemplazante. Octavo Mandamiento conversó con Oscar Silva, abogado y periodista boliviano, sobre el futuro de Santa Cruz tras la detención del gobernador Luis Fernando Camacho.Boluarte decreta estado de emergencia y aumenta la represiónEstado de emergencia. Es el que rige en distintas regiones del Perú decretado por la presidenta en funciones, Dina Boluarte. La medida fue aprobada el pasado sábado debido a los crecientes enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes. Aun así, las protestas continúan y reivindican la disolución del Congreso y la renuncia de Boluarte.Pese a los más de 50 muertos desde el inicio de las movilizaciones debido a la represión policial que continúa, la mandataria ya ha anunciado que no renunciará. Octavo Mandamiento ha conversado con el ingeniero Alejandro Vásquez, vocero de la Junta Nacionalista del Perú, editor y jefe de la Editorial Talos.Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

