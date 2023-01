https://sputniknews.lat/20230116/servicio-militar-y-pena-de-muerte-que-quieren-los-peruanos-en-una-nueva-constitucion-1134709387.html

¿Servicio militar y pena de muerte? Qué quieren los peruanos en una nueva Constitución

¿Servicio militar y pena de muerte? Qué quieren los peruanos en una nueva Constitución

La mayoría de los peruanos respalda las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, al tiempo que el 85% quiere al menos algún cambio a la actual... 16.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-16T21:27+0000

2023-01-16T21:27+0000

2023-01-16T21:27+0000

américa latina

perú

📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo

política

protestas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/09/1133393039_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a7551916de5df6b892c31296fe801472.jpg

La mayoría de los peruanos respaldan las protestas y quieren que se convoque a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución. Sin embargo, los cambios exigidos son de "corte autoritario" y con una "mayor intervención del Estado en la economía", advierte un estudio privado. Expertos temen que se continúe una "dinámica de confrontación".El 60% de los peruanos respaldan las protestas iniciadas en diciembre y que, producto de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, ya dejaron más de 45 muertos. Además, crece el número de ciudadanos que ve con buenos ojos un cambio de Constitución.Eso es lo que se desprende de un estudio elaborado en enero de 2023 por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) que también destaca que el 40% de la población está a favor de que se elabore un nuevo texto. El dato marca una tendencia al alza, ya que en febrero de 2022 tan solo 28% de los peruanos se encontraba a favor de esta iniciativa.Ante la interrogante de cuál debería ser el mejor camino para una nueva Constitución, el 69% de los que sí quiere una nueva Carta Magna se expresó de acuerdo con que se convoque a una Asamblea Constituyente para llevar adelante la tarea.Otro 45% de los consultados, en tanto, prefirió mantener la Constitución vigente aunque introduciendo algunos cambios.En tanto, un 12% de los encuestados sigue pensando que "no se debe cambiar nada" en la Constitución. El dato es menor con respecto al de febrero de 2022, cuando era de 17%.¿Qué quieren los peruanos en una nueva Constitución?La consulta del IEP intentó indagar en qué elementos incluirían los encuestados en una nueva constitución peruana. Para los consultados, el nuevo documento tendría que incluir medidas de "corte autoritario" y una "mayor intervención del Estado en la economía".En ese sentido, un 74% de los consultados pidió la instauración de un servicio militar obligatorio y un 72% de las respuestas reclamó la pena de muerte para delitos graves.En materia económica, el 51% de los encuestados espera que el Estado sea dueño de las principales empresas e industrias del país y al menos 20% de los peruanos se posiciona a favor de que las compañías tengan mayores facilidades a la hora de la contratación y los despidos de personal.En menor medida, un sector de la población quiere que una nueva Constitución reconozca derechos reproductivos y de la comunidad LGBT: mientras un 32% mencionó que debe incluirse la despenalización del aborto durante los primeros meses de embarazo, un 22% pidió la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.El politólogo e investigador del IEP Martín Tanaka dijo al diario peruano La República que los resultados del estudio demuestran que si bien la cantidad de peruanos que pide una nueva Constitución no es mayoritaria, "no hay confianza en el Congreso para las reformas parciales".Para Tanaka, las iniciativas conservadoras y alejadas de "banderas progresistas" que prevalecen en las consultas no necesariamente conducirán a una Constitución "mejor". Por el contrario, se corre el riesgo de continuar una "dinámica de confrontación y de escasa representatividad", como sucedió en Chile.El apoyo a las protestasLa encuesta reveló además que una amplia mayoría de los peruanos (60%) justificó las protestas de diciembre y en el caso de los jóvenes consultados en Lima ese porcentaje superó el 70%.Además, más de 58% de la población consideró que hubo excesos durante las manifestaciones que iniciaron el 7 de diciembre, tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo y la asunción de la entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, al frente del Ejecutivo.Tan solo en Lima, menos de la mitad de los peruanos (37%) se identificaron con las protestas, mientras que en el resto del país la mayoría lo hizo (56%). En tanto, el Congreso y el propio Gobierno adquieren una ínfima aprobación (9%).

https://sputniknews.lat/20230115/un-peru-mejor-para-todos-las-protestas-contra-dina-boluarte-llegan-a-nueva-york-1134684923.html

https://sputniknews.lat/20230115/peru-declara-estado-de-emergencia-en-varias-regiones-en-medio-de-protestas-1134671241.html

https://sputniknews.lat/20230114/la-presidenta-dina-boluarte-asegura-que-no-renunciara-pese-a-protestas-en-peru-1134655213.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

perú, 📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo, política, protestas