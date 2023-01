https://sputniknews.lat/20230116/sindrome-ucraniano-anatomia-de-la-confrontacion-militar-moderna-1134691761.html

Síndrome ucraniano: anatomía de la confrontación militar moderna

Síndrome ucraniano: anatomía de la confrontación militar moderna

Si miles de millones se destinan a las necesidades militares de Ucrania, resulta que los intereses ucranianos son extremadamente importantes para Estados Unidos. Pero si el Ejército estadounidense no quiere luchar allí, entonces tal vez no sea tan importante. Entonces, ¿qué son estos suministros multimillonarios? ¿Ayuda gratuita? ¿Un negocio rentable? ¿Inversión? ¿Alguna clase de combinación política? No hay respuestas, sólo una densa niebla.He aquí las últimas revelaciones de la ex canciller federal de Alemania Angela Merkel de que los acuerdos de Minsk fueron solo un respiro para Ucrania, de lo que se deduce que nadie iba a establecer la paz. Entonces resulta que Rusia fue engañada. Pero, ¿con qué objetivo? ¿Defender a Ucrania o atacarnos a nosotros mismos? ¿Y por qué engañar, si era posible simplemente cumplir lo que la propia Alemania recomendó? ¿O Alemania recomendó de antemano algo que era imposible de cumplir? Así que se puede llegar a la pregunta de si los tramposos políticos pueden llegar a ser acusados de fraude, pero hoy parece mucho más importante comenzar a disipar la niebla alrededor de la situación actual. Después de todo, se desarrolló de esta manera, y no de otra. ¿Qué llevó a esto? ¿Cuáles son las razones? ¿Y cómo salir de esta situación, que es cada vez más peligrosa? Así que comencemos el análisis con los orígenes de los eventos.¿Cómo terminó la Guerra Fría?El comienzo de cualquier nueva guerra generalmente se encuentra al final de la pasada. El conflicto ucraniano fue precedido por la Guerra Fría. De hecho, la respuesta a la pregunta ¿cómo terminó?, nos acercará a comprender el significado del conflicto actual, que no se limita a Ucrania, sino que afecta a muchos países. El hecho es que los países occidentales y los países del espacio postsoviético, principalmente Rusia, perciben los resultados de esta guerra de manera diferente.Occidente se apropia inequívocamente de la victoria en esta guerra, y considera a Rusia como la perdedora. Y dado que Rusia, supuestamente, es el lado derrotado, el territorio de la antigua URSS y el bloque del este es el botín de guerra de Estados Unidos y la OTAN, que, según el principio del "¡Ay de los vencidos!", pasan al control de Occidente. De aquí que, Ucrania sea el territorio de influencia de Estados Unidos, la OTAN, y no de Rusia. Por lo tanto, todas las afirmaciones de Rusia sobre al menos cualquier influencia en la política ucraniana, la protección de sus intereses en esta región, son un claro intento "infundado" de atacar los intereses estadounidenses y de la OTAN. Es decir, la postura del Este, de Rusia, ya no es importante. Hay una dirección, un amo del mundo, un ganador.Rusia ve este proceso de manera completamente diferente. Ella de ninguna manera se considera la parte perdedora. La salida de la Guerra Fría fue impulsada por reformas democráticas de la política y la economía, y la confrontación militar reemplazó el comercio y la integración con Occidente. Es decir, si tu antiguo enemigo se ha convertido en un amigo hoy, ¿no es esa una victoria? Al mismo tiempo, la URSS y luego la Federación de Rusia se propusieron no ganar la guerra Fría, sino salir de la confrontación militar entre el este y occidente, que podría terminar en una catástrofe nuclear. Moscú, junto con Washington, encontró esta salida, logrando no tanto objetivos para sí mismo como para todo el mundo en general.Esta salida no implicó en absoluto la absorción por parte de occidente del este, la subordinación económica, legal o cultural del espacio postsoviético. Se trataba de la cooperación equitativa y la construcción conjunta de una nueva realidad política y económica. Así que vemos claramente dos enfoques para el final de la guerra Fría: el triunfo de los vencedores por un lado y la construcción de un nuevo mundo, una civilización por el otro.Es justo aquí, sobre la base de estos enfoques, que se desarrollarán los eventos en el futuro.¿Un nuevo mundo o nuevas colonias de Occidente?En 1991, la Unión Soviética se disolvió, pero en 1992, se creó la Unión Europea, con la que el espacio postsoviético, incluida Rusia, tenía grandes esperanzas. Parecía que era un mundo nuevo, una nueva entidad supranacional, un nuevo giro en la historia de la civilización Europea. Rusia, al igual que otros estados del antiguo bloque del este y la URSS, se ve a sí misma en el futuro como un miembro igualitario de esta Unión. Se construye la doctrina Europa de Lisboa a Vladivostok.En esta situación, Rusia ve con buenos ojos no solo la unificación de Alemania, sino también la entrada en la UE de sus antiguos aliados e incluso de las antiguas repúblicas de la URSS. La integración económica con Occidente en los años 90 para Rusia es lo primero, en ella Moscú ve la clave de su éxito como un estado moderno. Al mismo tiempo, el liderazgo ruso no tiene un deseo especial de atar a las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, incluida Ucrania. La mayoría de las repúblicas soviéticas existían gracias al rescate financiero proveniente desde el centro, es decir, de Rusia. Los líderes de estos países aplauden amistosamente, pero tratan de deshacerse de su carga económica lo antes posible.Rusia está comenzando a integrarse más rápido que Ucrania en el mercado europeo. Después de todo, Rusia tiene una gran cantidad de energía que está en demanda en Europa, y Ucrania, por el contrario, no puede comprar energía a precios europeos. La independencia de Ucrania bien podría haber terminado en un colapso económico, si no fuera por el Sudeste, donde ahora hay feroces batallas. El sureste ha integrado a Ucrania en la distribución internacional del trabajo con sus enormes capacidades de producción y su industria desarrollada. No es costumbre hablar de esto, pero en los años 90 fue el Sudeste de habla rusa el que salvó la independencia económica y, con ella, la independencia política de Ucrania.Ahora prestemos atención a otra cosa: desde los años 90, una serie de graves conflictos étnicos y guerras comienzan a surgir en Europa y en sus fronteras, en las que millones de personas han estado involucradas. Antes de 1991 no se habían producido tantos enfrentamientos étnicos. Todo esto llevó al colapso de Yugoslavia, la pérdida de la integridad de Georgia, Moldavia, Siria. Desde el punto de vista del paradigma de unificación de Europa, esto no tiene sentido. Después de todo, el significado de esta unificación no es la división de Europa en muchos Estados pequeños, sino, por el contrario, la creación de una gran Unión supranacional de pueblos, y estos pueblos no deben destruirse entre sí, no deben multiplicarse las fronteras, sino construir juntos un nuevo mundo común. Entonces, ¿qué hay de malo en esto?Esto si partimos del concepto al que Rusia se adhirió anteriormente. Pero si partimos del concepto de la victoria en la Guerra Fría de Occidente, los conflictos étnicos tienen un significado completamente diferente. Y este sentido, se expresó repetidamente el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, por ejemplo, en la reunión del estado mayor conjunto del 24 de octubre de 1995, declarando lo siguiente: "Utilizando los errores de la diplomacia Soviética, la extrema arrogancia de Gorbachov y su séquito, incluidos aquellos que tomaron abiertamente una posición Pro estadounidense, logramos lo que el presidente Truman iba a hacer con la Unión Soviética a través de la bomba atómica".De esto se puede concluir que no todos los políticos occidentales querían crear un nuevo mundo justo. Su tarea era destruir al enemigo, la URSS, Yugoslavia y otros países. Y luego la exacerbación de los conflictos interétnicos es muy lógica, debilitan al enemigo y, en caso de victoria, ayudan a desmembrar a su país para que sea fácilmente absorbido por el ganador.En tales circunstancias, la realidad no importa. La situación se balancea deliberadamente. Por un lado, los representantes de la nación titular son declarados organizadores del genocidio, destruyendo el idioma y la cultura extranjeros, produciendo limpieza étnica. Por otro lado, los miembros de la minoría nacional que viven en ciertas partes del país son declarados separatistas y una amenaza para el estado. Esta táctica se conoce desde la antigüedad y fue utilizada por la antigua Roma. Acaso, ¿todo esto no apunta a la construcción de un nuevo Imperio esclavista? ¿O se trata acaso de que en Washington, por ejemplo, el espacio postsoviético se ve como algunas provincias de un gran Imperio que ya tienen su metrópoli y deben protegerse de las invasiones de los bárbaros que no quieren someterse a este Imperio?Por lo tanto, tenemos dos estrategias políticas: la integración económica y política de los países, donde el beneficio mutuo se pone en primer lugar, y la absorción de algunos países por otros, donde los intereses de los países absorbidos no se tienen en cuenta. Y estos mismos países pueden ser desmembrados, declarados parias, conquistados.En cuanto a la Federación de Rusia, a medida que sale de la crisis provocada por un cambio drástico en su curso político y económico, se enfrenta cada vez más a un claro deseo de debilitarla, humillarla y ponerla en desventaja, y se la considera un estado marginado, a pesar de que su potencial económico está creciendo. El crecimiento del potencial económico debe aumentar la influencia del país, y esto debe ser visto de buena manera en el mundo Occidental. Pero sucede lo contrario. La influencia de Rusia no solo no es bienvenida, sino que se declara incorrecta, criminal y corrupta.En este punto es necesario detenerse para analizar con más detalle. Entonces, Rusia toma la democracia occidental como modelo, lleva a cabo reformas y comienza a integrarse en el mundo occidental. Desde el punto de vista de la construcción de una casa paneuropea, esto debe ser aplaudido y alentado. Europa obtiene un socio pacífico y económicamente rico, sus mercados, sus recursos, lo que, sin duda, lo fortalece en un orden de magnitud. Pero si nos guiamos por el pensamiento colonial, no toleraremos el crecimiento económico y la independencia de la colonia lejana. Las provincias no deben superar a la metrópoli, ni financiera, ni política, ni culturalmente.Hay una UE que se dedica a construir una nueva realidad económica. Y está la OTAN, creada en 1949, que se opuso al Este, principalmente a la URSS y a Rusia. Recordemos las palabras del primer Secretario general de la OTAN, Hastings Ismei: "Mantener a la Unión Soviética fuera [de Europa], a los estadounidenses dentro y a los alemanes en una posición subordinada". Es decir, la ideología de la OTAN consiste en que Estados Unidos esté en en Europa, e incluso en una posición dominante, y Rusia no.¿Y cómo debería Rusia tratar con esto? Después de todo, honestamente Rusia dio por terminada la Guerra Fría, pero Estados Unidos, la OTAN, al parecer no. Resulta que la unificación preparada con Occidente no se lleva a cabo en igualdad de condiciones, sino en condiciones de absorción económica y política. De ahí las demandas de Moscú de dejar de moverse hacia las fronteras de Rusia y revisar las posturas y acuerdos. Y ahora observamos que el concepto de la OTAN destruyó no solo la integración de Rusia en Europa, sino que también puso fin a la expansión de Europa, su desarrollo. Es decir, de los dos enfoques que presentamos aquí, uno claramente venció al otro.Rusia y Ucrania, la tragedia de las relacionesDe la imagen general pasamos directamente a las relaciones entre Rusia y Ucrania. Para empezar, las relaciones de estos países tienen su propia historia específica. Esta relación es más estrecha que la interacción entre Inglaterra y Escocia, o los Estados del Norte y del Sur. Ucrania fue parte de Rusia durante más de trescientos años, lo que afectó la cultura, la composición étnica y la mentalidad.Ucrania obtiene su independencia en 1991, no como resultado de la lucha de liberación nacional, sino por acuerdo con Moscú. La nueva realidad económica y política incita a la élite rusa no solo a conceder la independencia a Ucrania, sino también a empujarla hacia ella. En aquel entonces, nadie se imaginó un conflicto armado entre los dos nuevos Estados ni en la peor pesadilla. Rusia era vista por los ucranianos como una potencia amistosa, y el pueblo ruso como fraternal, y estas simpatías eran mutuas.En Rusia, durante mucho tiempo, el concepto de Una Rusia más predomina en relación con Ucrania, esto implica relaciones mucho más cercanas que, por ejemplo, gran Bretaña y Canadá. En la vida cotidiana, el dicho popular era: "Somos un sólo pueblo, pero países diferentes". Los ucranianos y los rusos estaban muy interesados en la vida política de sus vecinos, lo que se puede preguntar, por ejemplo, al actual presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien se ganó la vida en base a la sátira política que generalmente hacía referencia a las políticas de ambas naciones.Sin embargo, es en el ejemplo de Ucrania que se ve claramente cómo el concepto de crear un espacio político y económico común es superado por la idea de expulsar a Rusia de Europa. Desde el primer Maidán en 2005, Ucrania ha comenzado a construir una política antirrusa a nivel de ideología estatal. Al mismo tiempo, está claro que esta política tiene el patrón de la Guerra Fría. Es decir, psicológicamente, los ucranianos fueron modelados contra los rusos por el apoyo de ciertos políticos, cambios en el programa educativo, en la cultura y en la transmisión nacional de los medios de comunicación. Y todo esto se llevó a cabo bajo la apariencia de reformas democráticas, cambios positivos, que fueron apoyados por todo tipo de organizaciones occidentales e internacionales.Llamar a esto un proceso democrático fue difícil. Simplemente se estableció el dictado de las fuerzas pro occidentales en la política, en los medios de comunicación, en la economía, en la sociedad civil. La democracia occidental fue establecida por métodos completamente antidemocráticos. Y hoy, más que nunca, se vuelve importante la pregunta: ¿es el régimen político de Ucrania una democracia?Dentro de la propia Ucrania desde 1991, había dos países: Anti-Rusia, y Ucrania como otra Rusia. Una sin Rusia no se imagina a sí misma, mientras que la otra no se imagina con Rusia. Sin embargo, esta división es muy artificial. Ucrania ha pasado la mayor parte de su historia con Rusia, conectada cultural y mentalmente con ella.La integración de Ucrania con Rusia dicta inequívocamente la economía. Después de todo, si hay un mercado y recursos tan grandes cerca, el no usarlo, y aún peor, bloquearlo, sólo un poder muy cercano puede hacerlo. Los sentimientos antirrusos no trajeron nada más que dolor y pobreza a Ucrania. Por lo tanto, todos los movimientos nacionalistas pro occidentales, consciente o inconscientemente, predican la pobreza y la miseria al pueblo Ucraniano.Ya hemos mencionado que fue el Sudeste con su producción el que ayudó al país a integrarse en la distribución mundial del trabajo. Resultó que el Este, una gran región de habla rusa, eligió la moneda principal para el país. Naturalmente, esto no pudo sino afectar la representación política en las autoridades ucranianas. El sudeste tenía más recursos humanos y financieros, lo que no encajaba en la imagen pro occidental de Ucrania. Las personas demasiado orgullosas, demasiado libres, demasiado ricas vivían allí.Tanto el primero como el segundo Maidán fueron dirigidos contra Viktor Yanukovich, el ex gobernador de Donetsk, el líder de Donbass y las fuerzas políticas centristas no nacionalistas. El apoyo electoral a tales fuerzas fue muy significativo, Ucrania no quiso ser Anti-Rusia durante mucho tiempo. El presidente Yushchenko, que llegó a la ola del primer Maidán, perdió rápidamente la confianza de la gente, en su mayoría, debido a la política antirrusa.Y luego en la política ucraniana surge una tendencia interesante. Las elecciones después del segundo Maidán son ganadas por el presidente Poroshenko, que promete la paz con Rusia en una semana. Es decir, fue elegido como presidente de paz. Sin embargo, se convirtió en presidente de guerra, no cumplió con los acuerdos de Minsk, y perdió estrepitosamente las siguientes elecciones. Fue reemplazado por Volodímir Zelenski, quien también prometió la paz y se convirtió en la personificación de la guerra. Es decir, al pueblo Ucraniano se le promete la paz y luego se le engaña. Habiendo ganado el poder bajo la retórica del mantenimiento de la paz, el segundo líder Ucraniano adopta una posición extremadamente radical. Si tuviera esa posición al comienzo de la campaña electoral, nadie lo elegiría.Ahora volvemos al concepto general de este artículo. Si alguien dice que va a construir un nuevo mundo con sus vecinos, pero simplemente presiona sus intereses, sin tener en cuenta nada, incluso una guerra, no cualquiera sino nuclear, entonces, obviamente, no va a construir nada. Así se comportó el ex presidente de Ucrania, Poroshenko, así se comporta el actual presidente Zelenski, pero no solo ellos. Así se comportan los líderes de la OTAN y muchos políticos estadounidenses y europeos.Antes del conflicto armado, Zelenski simplemente aplastó a cualquier oposición, presionando los intereses de su partido, no construyó ningún puente de paz. En Ucrania, los políticos, periodistas y activistas sociales que hablaron sobre la paz y las relaciones de buena vecindad con Rusia fueron reprimidos antes de un enfrentamiento militar, sus medios de comunicación fueron cerrados sin ninguna razón legal y sus propiedades fueron saqueadas. Cuando las autoridades ucranianas fueron reprochadas por violar la legalidad y la libertad de expresión, la respuesta fue que el partido de la paz era "una colección de traidores y propagandistas". Y al Occidente democrático satisfizo tal respuesta.En realidad, la situación no era tan simple y plana. Los "traidores y propagandistas" representaban, incluso en el Parlamento, no solo la mayor parte del electorado, sino también la base del potencial económico del país. Así que el golpe fue no solo para la democracia, sino también para el bienestar de los ciudadanos. La política de Zelenski condujo a Ucrania al abandono masivo de sus ciudadanos debido a las condiciones económicas y sociales, la represión y el acoso político. Entre ellos, muchos políticos ucranianos, periodistas, empresarios, figuras culturales e iglesias, han hecho mucho por este país. Estas personas son eliminadas por las autoridades ucranianas de la política y la vida pública, aunque tienen derecho a su postura, no menos que Zelensky y su equipo.El negocio del Sudeste está vinculado en gran medida a Rusia, sus intereses, por lo que el conflicto ha dejado de ser un asunto exclusivamente interno. Rusia se enfrentó a la necesidad no solo de proteger sus intereses económicos, sino también del honor y la dignidad internacionales, que, como hemos demostrado anteriormente, se le negó sistemáticamente. Y no había nadie para resolver esta situación. El partido de la paz de Ucrania fue declarado traidor y el partido de la guerra tomó el poder. El conflicto ha ido más allá y se ha convertido en internacional.Parecería que todavía hay una política Europea, pero esta apoya masivamente a Zelenski, arrastrando a Europa a la guerra y a su propia crisis económica. Ya no es Europa la que enseña política a Ucrania, sino Ucrania la que enseña a Europa cómo, con la ayuda de políticas de odio e intransigencia, llegar a la recesión económica y la pobreza. Y si Europa continúa con esta política, entonces se verá arrastrada a la guerra, tal vez a la nuclear.Ahora volvamos a lo que empezamos. La Guerra Fría terminó con la decisión política de construir un nuevo mundo sin guerras. Está claro que tal mundo no se construyó, que la política mundial actual ha vuelto a donde comenzó la distensión. Y ahora solo hay dos opciones: deslizarse hacia una guerra mundial y un conflicto nuclear o comenzar de nuevo el proceso de distensión, para lo cual es necesario tener en cuenta los intereses de todas las partes. Pero para hacer esto, es necesario reconocer políticamente que Rusia tiene intereses, que deben tenerse en cuenta en la construcción de una nueva distensión. Y, lo más importante, jugar limpio, no engañar a nadie, no dejar pasar esta densa niebla, y no tratar de ganar dinero con la sangre de otra persona. Pero si el sistema político mundial no es capaz de ofrecer decencia elemental, cegado por el orgullo y sus intereses mercantiles, entonces nos esperan tiempos aún más difíciles.El conflicto ucraniano crecerá aún más, extendiéndose a Europa y otros países, o se localizará y resolverá. Pero, ¿cómo resolverlo si el partido de la guerra gobierna indivisible en Ucrania, exacerbando la histeria militar, que ya se ha extendido más allá de las fronteras del país, y por alguna razón Occidente lo llama obstinadamente democracia? Y este partido de guerra ha declarado innumerables veces que no necesita ninguna paz, sino que necesita más armas y dinero para la guerra. Estas personas construyeron su política, sus negocios en la guerra, elevaron dramáticamente sus ratings internacionales. En Europa y Estados Unidos son recibidos con ovaciones, no pueden hacer preguntas incómodas, dudar de su sinceridad y veracidad. El partido Ucraniano de la guerra obtiene triunfo tras triunfo, mientras que no se observa ninguna ruptura militar.Pero el partido Ucraniano de la paz no se siente favorecido ni en Europa ni en Estados Unidos. Esto sugiere elocuentemente que la mayoría de los políticos estadounidenses y europeos no quieren ninguna paz para Ucrania. Pero esto no significa que los ucranianos no quieran la paz, y el triunfo militar de Zelenski es más importante que sus vidas y casas destruidas. Simplemente, aquellos que abogaban por la paz, a instancias de Occidente, fueron calumniados, intimidados y reprimidos. El partido de la paz de Ucrania simplemente no encaja en la democracia occidental.Y aquí surge la pregunta, si el partido de la paz y el diálogo ciudadano no encaja en alguna democracia, ¿es democracia? Y, tal vez, los ucranianos para salvar a su país necesitan comenzar a construir su democracia y abrir su diálogo civil sin supervisores occidentales, cuyo resultado de la gestión es dañino y destructivo. Si Occidente no quiere escuchar el punto de vista de la Otra Ucrania, entonces es asunto suyo, pero para Ucrania tal punto de vista es importante y necesario, de lo contrario esta pesadilla nunca terminará. Por lo tanto, es necesario crear un movimiento político de aquellos que no se han rendido, que no han renunciado a sus convicciones bajo el temor de la muerte y la prisión, que no quieren que su país se convierta en un lugar de enfrentamientos geopolíticos. El mundo debe escuchar a tales personas, por más que Occidente exija el monopolio de la verdad. La situación ucraniana es catastrófica y peligrosa, pero no tiene nada que ver con lo que Zelenski dice todos los días.

