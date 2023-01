https://sputniknews.lat/20230116/trabajadores-de-la-salud-salen-a-las-calles-de-madrid-para-exigir-mejoras-en-sus-condiciones-1134689178.html

Trabajadores de la salud salen a las calles de Madrid para exigir mejoras en sus condiciones

Decenas de miles de trabajadores de la salud salieron a las calles de Madrid, España, este domingo 15 de enero para recriminar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso... 16.01.2023, Sputnik Mundo

Ataviados con sus batas médicas y mediante protestas con batucada, los profesionales de la salud recriminaron el debilitamiento del sistema en el marco de los desafíos que supuso para España, por ejemplo, la pandemia de COVID-19.Los médicos y enfermeros señalaron que Díaz Ayuso está desmantelando los servicios públicos en beneficio de proveedores privados.La doctora Ana Encinas, de 62 años y a cargo de la atención primaria de pacientes en Madrid durante los últimos 37 años, dijo a la agencia Reuters que en su trabajo debe ver hasta a 50 solicitantes de apoyo médico, por lo que solo puede brindarles unos seis minutos de atención."El problema es que no nos permiten brindar cuidados adecuados a los pacientes", acusó la médica.La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid consideró crítica la situación de la salud pública en la capital española. "No es solo una lucha de sanitarios, es el pueblo de Madrid que lleva meses en la calle y frente a los centros de salud reclamando lo que es de sentido común, que la sanidad no se vende, se defiende", apuntó la política.Una organización de médicos y pediatras de atención primaria de Madrid exigió en un comunicado reducir el volumen de personas atendidas por cada profesional de la salud para poder brindar una mejor atención, además de mejoras en las condiciones de trabajo para atraer a más médicos, que han cambiado de ciudad en busca de oportunidades.La salud, calificaron, debe defenderse como un bien común por encima de intereses partidistas y empresariales. Además, advirtieron de una convocatoria de huelga en caso de que sus demandas sean desatendidas.

