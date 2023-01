https://sputniknews.lat/20230116/un-asesor-de-erdogan-pone-en-duda-el-ingreso-de-suecia-y-finlandia-en-la-otan-1134701173.html

Un asesor de Erdogan pone en duda el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN

Estocolmo y Helsinki se han negado a extraditar a unos 130 terroristas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), aunque es una de las condiciones... 16.01.2023, Sputnik Mundo

Por su parte, el portavoz de Erdogan, Ibrahim Kalin, dijo que no sería posible avanzar en la admisión de Suecia en la alianza hasta que Estocolmo ponga fin a los terroristas que operan en el país.Ilnur Cevik, principal asesor del líder turco, comentó a Sputnik la perspectiva de que Suecia y Finlandia se unan a la OTAN y subrayó que en las circunstancias actuales "su adhesión a la Alianza no puede tener lugar"."Suecia no ha completado actualmente este proceso. Lo hacen con desgana, sin sinceridad, pero solo 'para guardar las apariencias'. Por eso no hay resultados", comentó el funcionario las acciones de Estocolmo para satisfacer las demandas de Turquía.Más de eso, Cevik cree que Suecia no extraditará a los miembros del PKK reclamados por Ankara."No creo que lo hagan. Hasta ahora, no se ha extraditado a ninguna de las personas cuya extradición ha reclamado Turquía. Con el creciente número de provocaciones del PKK, Turquía no aprobará la solicitud de adhesión", concluyó.Turquía condiciona el ingreso de Suecia en la OTAN al cumplimiento de varias exigencias, entre ellas que deje de apoyar al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, proscrito en el país otomano por terrorista) y entregue a varios integrantes de la facción que se ocultan en la nación nórdica.El 18 de mayo Finlandia y Suecia presentaron sus solicitudes para adherirse a la Alianza Atlántica y el 5 de julio firmaron los protocolos de incorporación en el bloque bélico, que aún deben ser ratificados por los 30 países miembros. Hasta la fecha, solo Hungría y Turquía no han avalado el proceso de adhesión de los dos países nórdicos.

