https://sputniknews.lat/20230117/asteroide-descubierto-en-1988-es-bautizado-en-homenaje-a-cantautor-uruguayo-zitarrosa-1134757231.html

Asteroide descubierto en 1988 es bautizado en homenaje a cantautor uruguayo Zitarrosa

Asteroide descubierto en 1988 es bautizado en homenaje a cantautor uruguayo Zitarrosa

MONTEVIDEO (Sputnik) — Un asteroide que orbita en el cinturón de estos cuerpos celestes ubicado entre Marte y Júpiter fue bautizado con el nombre del cantantor... 17.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-17T23:44+0000

2023-01-17T23:44+0000

2023-01-17T23:44+0000

ciencia

🪐 astronomía

uruguay

asteroide

🎭 arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/108444/22/1084442290_0:29:249:169_1920x0_80_0_0_679a856175fde56623dfad1ad157d320.jpg

"Nos alegra por lo que significa desde el punto de vista culturar estar representados en el cielo y que no sean solo nombres de dioses griegos", dijo Monteiro, coordinador del Laboratorio de Física y docente en Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay. El asteroide (17410) 1988 CQ4, de 3,4 km de diámetro, fue descubierto por el astrónomo belga Eric Walter Elst desde el Observatorio La Silla en Chile el 13 de febrero de 1988, casi un año antes de la muerte de Zitarrosa. El cantautor, quien falleció el 17 de enero de 1989 por una peritonitis, fue un símbolo de la música de protesta en la década de 1960 y 1970, cuando en América Latina sucedieron varios golpes de Estado. La música de Zitarrosa fue prohibida por el régimen de facto que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985, y el cantautor debió exiliarse. También locutor y poeta, residió en Madrid, Ciudad de México y Buenos Aires hasta que pudo volver a su país en 1984 donde miles de personas lo recibieron en Montevideo. El nombramiento fue publicado el lunes 16 en el boletín del Comité de Nomenclatura de Cuerpos Menores de la Unión Astronómica Internacional (IAU, por su sigla en inglés). La propuesta fue elevada al comité desde la organización Archivo Zitarrosa a principios de diciembre de 2022. El boletín del comité describe a Zitarrosa como "una figura icónica en Uruguay y una de las figuras más influyentes de la música popular latinoamericana. Muchas de sus canciones más famosas destacaban las crisis sociales y la lucha de los oprimidos por justicia social". "Creo que la relevancia de los nombramientos no es tanto para la astronomía local, (sino) la ciencia homenajeando a quienes no son científicos, por su trascendencia social y cultural", concluyó Monteiro. El escritor Mario Benedetti, la poeta Juana de Ibarbouru, el cantante Carlos Gardel, y varios astrónomos, científicos y otras personalidades de la historia y la cultura uruguaya también figuran en la lista de nombres de asteroides de la IAU.

https://sputniknews.lat/20230116/espana-extradita-a-uruguay-a-un-medico-reclamado-por-participar-en-torturas-en-los-anos-70-1134722136.html

https://sputniknews.lat/20230105/conoce-los-eventos-astronomicos-que-no-te-puedes-perder-este-ano-1134378315.html

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🪐 astronomía, uruguay, asteroide, 🎭 arte y cultura