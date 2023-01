https://sputniknews.lat/20230117/el-salvador-en-alerta-roja-por-actividad-sismica-en-frontera-con-guatemala-1134740385.html

El Salvador en alerta roja por actividad sísmica en frontera con Guatemala

SAN SALVADOR (Sputnik) — La actividad sísmica continúa en el oeste de El Salvador, en la frontera con Guatemala que fue sacudida el 15 de enero por dos fuertes... 17.01.2023, Sputnik Mundo

Bidegain exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales y las orientaciones del Sistema de Protección Civil, pues recordó que estos eventos geológicos no se pueden predecir. La actividad sísmica comenzó la tarde del 15 de enero con un temblor de magnitud 5.1 en el municipio de San Lorenzo, departamento de Ahuachapán (oeste), fronterizo con Guatemala. Horas después se registró el movimiento telúrico más fuerte, de 5.3 grados, en territorio guatemalteco, pero a cinco kilómetros de San Lorenzo. El ministro afirmó que afortunadamente los sismos solo provocaron cuatro personas con lesiones sin peligro para sus vidas, y en cuanto a daños materiales, se reportaron más de 220 viviendas dañadas. Nueve familias, 28 personas en total, fueron trasladadas a albergues y la mayoría prefirió permanecer en sus casas o en carpas facilitadas por las autoridades mientras duren las reparaciones. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales [MARN] informó que por las características de las señales registradas, el origen de estos sismos es atribuido a la activación de fallas geológicas en la zona y no está asociado con actividad volcánica. Dado el comportamiento de la actividad sísmica en la zona, declarada en alerta roja, no se descarta la ocurrencia de sismos de similar magnitud o mayores a la máxima observada hasta este momento, advirtió en su último boletín especial.

