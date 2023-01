https://sputniknews.lat/20230117/expresidente-peruano-pedro-castillo-afirma-que-no-tiene-intencion-de-fugarse-del-pais-1134755688.html

Expresidente peruano Pedro Castillo afirma que no tiene intención de fugarse del país

Expresidente peruano Pedro Castillo afirma que no tiene intención de fugarse del país

LIMA (Sputnik) — El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022), quien se encuentra en prisión preventiva desde diciembre, aseguró el 17 de enero que no...

"Si tengo que rendir cuentas, en honor a la verdad, lo haré siempre en mi país. Nunca he tenido, ni siquiera, la menor intención de salir de este país, porque he asumido y asumo el mandato más importante y sagrado que me ha dado este pueblo como presidente de la República", afirmó el exmandatario. Las declaraciones de Castillo se dieron ante el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, que admitió a trámite el habeas corpus que busca liberar al exmandatario. Indicó que al no tener un antejuicio político su "derecho a la defensa y a las pruebas ha sido vulnerado por este Congreso constitucional". El 29 de diciembre, la sala penal permanente de la Corte Suprema ratificó 18 meses de prisión preventiva contra Castillo. El exmandatario se encuentra con prisión preventiva tras intentar, el 7 de diciembre, quebrar el orden constitucional al querer cerrar el Congreso y tomar las principales instituciones del Estado a través de un gobierno de excepción. El expresidente es investigado por la fiscalía por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, entre otros.

