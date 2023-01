https://sputniknews.lat/20230117/fiesta-durante-la-plaga-el-lema-del-foro-de-davos-contradice-su-esencia-1134729983.html

"Fiesta durante la plaga": el lema del Foro de Davos contradice su esencia

"Fiesta durante la plaga": el lema del Foro de Davos contradice su esencia

El lema del Foro Económico Mundial 'Cooperación en un mundo fragmentado' se opone a la esencia del evento global. Además, el foro no llevará a resultados... 17.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-17T10:41+0000

2023-01-17T10:41+0000

2023-01-17T10:41+0000

internacional

foro económico mundial en davos

davos

suiza

europa

alemania

💬 opinión y análisis

alexéi martínov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/11/1134726721_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c62264bf9c640958a42dbbefaed6e15c.jpg

En la opinión del analista, el lema del evento se presenta de manera "pomposa", pero en realidad las definiciones foro global y mundo fragmentado son mutuamente excluyentes porque "si el mundo ya está fragmentado, ya no es global".La exclusión de Rusia del Foro de Davos, según Martínov, podría afectar su resultado porque "las decisiones globales pueden tomarse a nivel global con la participación de todos de una u otra manera, pero no cuando Rusia no participa en los procesos globales". Así, duda que el evento, al que calificó de "fiesta durante la plaga", lleve a algunas consecuencias serias.Además, el experto resaltó que entre los líderes del Grupo de los Siete solo estaría presente en el foro el canciller alemán, Olaf Scholz, lo que, en las palabras de Martínov, es un indicador de que Alemania lo está haciendo peor que los demás países."Alemania es el país que más sufrió por la aventura ucraniana. Alemania se encuentra en la posición más precaria, necesita salvar su historia, su economía, etc. Así que Scholz acudió al foro para persuadir a los inversores", concluyó el analista.El Foro Económico Mundial se celebra anualmente del 16 al 23 de enero en Davos, Suiza. La delegación rusa no asistirá, ya que el foro dejó de relacionarse con los sancionados por el conflicto en torno a Ucrania y congeló las relaciones con los representantes rusos.

https://sputniknews.lat/20230116/estos-seran-los-representantes-de-america-latina-en-davos--1134706652.html

davos

suiza

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

foro económico mundial en davos, davos, suiza, europa, alemania, 💬 opinión y análisis, alexéi martínov