https://sputniknews.lat/20230117/impunidad-y-acusaciones-de-corrupcion-causan-rispidez-entre-colombia-y-guatemala-1134749758.html

Impunidad y acusaciones de corrupción causan rispidez entre Colombia y Guatemala

El presidente colombiano Gustavo Petro reiteró su apoyo al ministro de Defensa, Iván Velásquez, acusado de corrupción en Guatemala por el caso Odebrecht. En otro orden, está en marcha el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza). Estas y más noticias en 'En Órbita'.

2023-01-17T22:00+0000

El lunes 16 la Justicia de Guatemala solicitó la captura del titular de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, quien encabezó la Comisión de Lucha contra la Impunidad y Corrupción en Guatemala (CICIG).Un día después, el Gobierno de Alejandro Giammattei llamó en consulta a su embajadora en Colombia.El Gobierno del país sudamericano no tardó en responder. "No vamos a permitir que Velásquez sea atacado, perseguido por su lucha contra la impunidad. Lo defenderemos", dijo el presidente Petro a medios locales.El jefe de Estado llamó a consultar a la embajadora de Colombia en Guatemala, Victoria González Ariza.La CICIG es una oficina especial de Naciones Unidas que funcionó entre los años 2013 y 2019, plazo en el cual investigó estructuras criminales en las instituciones estatales guatemaltecas.La comisión logró llevar a juicio y encarcelar a funcionarios corruptos de alto rango, como el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015).Ahora, según la fiscalía, Velásquez y otros jerarcas de la comisión son acusados avalar acuerdos irregulares en el caso Odebrecht.Esta no es la primera acusación que hace el Ministerio Público guatemalteco a quienes participaron en la lucha contra la corrupción."Estos funcionarios han abanderado una persecución contra de exmandatarios de la CICIG, fiscales anticorrupción, y hasta activistas y periodistas", agregó el entrevistado.En 2015, la Comisión presentó una solicitud de antejuicio contra la jueza Carol Patricia Flores Polanco por posible lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Actualmente, esta magistrada autorizó la investigación contra Velásquez.La CICIG dejó de funcionar en 2019 por decisión del mandatario guatemalteco de ese entonces, Jimmy Morales.En esta edición de En Órbita también nos referimos —entre otros temas— al informe del Banco Mundial sobre la desaceleración económica en América Latina y el Caribe. Haití y Chile serán los países más afectados por en este año 2023.Las proyecciones del organismo indican que la región crecerá solo un 1,3%. Haití tendrá un decrecimiento de -1,1% mientras que el de Chile se prevé en -0.9%. Sputnik dialogó con Álvaro Gallegos, experto en regulación financiera, exasesor del Ministerio de Hacienda, y exsuperintendente de Pensiones.Por otra parte, está en marcha el Foro Económico Mundial celebrado anualmente en Davos, Suiza, del 16 al 23 de enero.A criterio del director del Instituto Internacional de los Estados Modernos, Alexéi Martínov, el actual foro "no llevará a resultados tangibles". Esto debido a que "las decisiones globales no pueden tomarse sin la participación de Rusia", dijo, en relación con las sanciones contra representantes del país euroasiático, a raíz del conflicto en Ucrania.En Uruguay En Órbitase transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

