La trayectoria mundial se aleja del dominio absoluto de EEUU en la arena internacional

La trayectoria mundial se aleja del dominio absoluto de EEUU en la arena internacional

La operación militar especial de Rusia en Ucrania ha sido detonante de los cambios mundiales en 2022. Así, el conflicto seguirá estando en el foco en 2023

2023-01-17

2023-01-17T21:15+0000

2023-01-17T21:29+0000

El conflicto entre Rusia y Ucrania, o como a veces se describe, el conflicto ruso contra el Occidente colectivo, tiene tres aspectos, indica el medio chino Global Times.Problemas de la OTANLa OTAN tomó la decisión de utilizar al Ejército ucraniano como su herramienta contra Rusia, escribe el medio. En particular, está entrenando a soldados ucranianos, equipando a las Fuerzas Ucranianas con armas por valor de decenas de miles de millones de dólares y está proporcionando apoyo de comunicación, inteligencia y planificación. De ahí que el Ejército ucraniano sea una parte de la OTAN en todos los sentidos excepto en el aspecto legal de la pertenencia real a la alianza.No obstante, la OTAN es un tigre de papel como organización que carece de capacidad militar para imponer su voluntad en un lugar determinado, destacó la publicación de Global Times. La última derrota en Afganistán en el verano de 2021 es un hecho doloroso para el país estadounidense, sin embargo, no tiene nada que ver con el posible fracaso en un conflicto para el que llevaba preparándose desde 2008. Así, el autor hace referencia a las tensiones actuales entre Rusia y Ucrania.EconomíaEl siguiente aspecto es económico, según el medio. El G7 es una organización de las siete economías más influyentes del mundo, sin embargo, The Global Times la califica de un complemento de Estados Unidos, ya que el G7 no existiría si no fuera por el Estado estadounidense. "La organización existe para servir a Estados Unidos y para promover la noción estadounidense de un orden internacional basado en normas, no un orden internacional basado en el derecho", subraya el medio. De ahí que solo un actor en la arena mundial puede determinar las reglas del juego y este actor es Estados Unidos, enfatiza.De esta manera, el G7 "aceptó a ciegas" la idea estadounidense de que Rusia podía ser derrotada económicamente mediante sanciones. Sin embargo, este concepto fracasó, señala el medio. "Por lo tanto, el mundo ahora se da cuenta de que EEUU ya no puede dictar su visión mediante la amenaza o la aplicación de sanciones económicas unilaterales", subrayó la publicación al poner de relieve que esta política ha sido utilizada por Estados Unidos durante décadas para moldear e influir en el mundo a su antojo.Aun así, la postura de Rusia de negarse a obedecer a EEUU demostró al mundo que los países de Occidente ya no pueden conseguir sus metas únicamente mediante sanciones. El G7, debido a estas sanciones, se ha convertido en una organización arruinada, destacó. Como ejemplo, el medio pone la situación económica en Alemania, Francia, el Reino Unido y Italia, que sufren la peor crisis en décadas.En consecuencia, según el medio, Europa se convirtió en un continente destrozado económicamente por la política de sanciones de Estados Unidos. Como alternativa, el medio chino propone el BRICS que consiste en Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. De momento, la organización sigue desarrollándose y este proceso se ha acelerado debido al conflicto ucraniano.El autor del articulo afirmó que en búsqueda de un nuevo orden el mundo necesita una alternativa al G7, por eso el BRICS desempeña un papel principal, ya que ofrece oportunidad de independizarse de la hegemonía de EEUU. Por su parte, China se ve como un socio que está dispuesto a trabajar con los demás en pie de igualdad, mientras que Estados Unidos solo impone su visión.GeopolíticaSe está produciendo una transformación geopolítica radical que va de la singularidad estadounidense a la multipolaridad global debido al conflicto ucraniano, indica The Global Times. A lo largo de los últimos años EEUU era tan poderoso, grande y dominante que no era posible un cambio tan radical, detalló.El conflicto ucraniano se convirtió en un detonante para que la trayectoria mundial cambiara. Sin embargo, esto no significa que Estados Unidos desaparezca o sea débil, indica la publicación. Según el artículo, Estados Unidos nunca será débil, pero ahora queda claro que el país norteamericano ya no es el único eje del mundo.

