Las polémicas en torno a Rafael Curruchiche, el fiscal que acusa al ministro de Defensa de Colombia

El nombre del fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche tomó notoriedad fuera de su país al acusar al actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, por supuestamente aceptar sobornos de parte de la empresa constructora brasileña Odebrecht.Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), acusó a Velásquez por irregularidades mientras se desempeñaba como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) entre 2007 y 2019. Curruchiche asegura tener evidencia de que el ministro colombiano habría suscrito acuerdos de cooperación entre funcionarios gubernamentales y empresarios de Odebrecht en perjuicio del Estado por alrededor de 384 millones de dólares, informó el periódico colombiano El Tiempo.Pero, paradójicamente, el propio fiscal también enfrenta cuestionamientos en su país. No solo por haber sido nombrado por la polémica fiscal general Consuelo Porras, sino por acusaciones de corrupción contra él que datan de la época en que Curruchiche ejercía como procurador, en las que fue acusado de actuar en beneficio de empresarios acusados de financiación ilegal de la política local.Las acusaciones contra Curruchiche incluyen la presunta obstrucción de investigaciones contra "funcionarios de alto perfil" de la CICIG, un organismo de Naciones Unidas que funcionó en el país centroamericano entre 2006 y 2019 y, con Velázquez a la cabeza, desarticuló estructuras corruptas que incluso llevaron a juicio y posterior encarcelamiento del expresidente guatemalteco Otto Pérez (2012-2015).Lista negra anticorrupciónEl nombre del fiscal Curruchiche aparece incluso en la lista negra estadounidense anticorrupción, conocida como Lista Engel, en la que Washington incluye a actores a los que considera vinculados a corrupción. La inclusión en esa lista genera la denegación de visas de ingreso a territorio estadounidense, entre otras sanciones.El nuevo jefe en la lucha anticorrupción guatemalteca fue nombrado en reemplazo de Juan Francisco Sandoval, un reconocido fiscal que en la actualidad vive bajo condición de refugiado en EEUU debido a amenazas contra su integridad en su país.Sandoval, destituido por Consuelo Porras el 23 de julio de 2022, afirmó a la Associated Press desde el exilio que "el nombramiento de Curruchiche representa los intereses de los corruptos"."Es una persona que no tiene la capacidad ni el conocimiento para dirigir una Fiscalía como la FECI. Además, tiene antecedentes de no ser un fiscal independiente", dijo el abogado Edie Cux, de Acción Ciudadana, el capítulo de Transparencia Internacional para Guatemala.Mientras que Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos, sostuvo que Porras, "no tolera fiscales independientes, los prefiere sumisos, con lo que socava el sistema de justicia".

