Los candidatos "del PRI ya chuparon faros": AMLO critica los acuerdos electorales de la oposición

Los candidatos "del PRI ya chuparon faros": AMLO critica los acuerdos electorales de la oposición

Los partidos PAN y PRI, de la oposición mexicana, están llegando a acuerdos para la disputa electoral de Coahuila, Estado de México y Ciudad de México

américa latina

méxico

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

coahuila

estado de méxico

ciudad de méxico

partido revolucionario institucional (pri)

partido acción nacional (pan)

morena

Durante su conferencia matutina de este martes 17 de enero, el mandatario dijo contar con información de que el Partido Acción Nacional (PAN) acordó cobijarse al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las candidaturas por Coahuila y el Estado de México, que celebrarán elecciones este 2023, para que a cambio el PRI apoye al blanquiazul en la lucha por la capital del país, cuya elección de gobernante local coincide con los comicios presidenciales de 2024.Además, apuntó al empresario Claudio X. González como un posible jefe del bloque conservador, a cargo de la organización de reglas para las alianzas electorales entre los partidos opositores al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la fuerza política con la que López Obrador triunfó en la elección presidencial de 2018.En Morena, defendió el presidente, los candidatos se elegirán mediante encuesta y no mediante acuerdos, como en el bloque conservador, porque estos últimos, opinó, resultan antidemocráticos."De lo más antidemocrático que puede haber porque nada más lo anuncian (al candidato). ¿Quiénes deciden? Ni los militantes de sus partidos. Imagínense a una gente de Coahuila del PAN, que ahora por decisión de los de arriba tiene que apoyar al PRI y a los Moreira, cuando los engañaron no sé cuánto tiempo, diciéndoles que los Moreira eran de lo peor", ironizó.Con esa crítica, el mandatario hizo referencia a los hermanos Rubén y Humberto Moreira, ambos militaron en el PRI y gobernaron Coahuila. Humberto Moreira incluso fue señalado por vínculos con el crimen organizado y en 2016 detenido en España.Los ciudadanos de Coahuila podrían no enterarse de los pactos entre el PRI y el PAN, estimó López Obrador, por el bloqueo a medios locales. "Yo llegaba ahí de opositor y me rodeaban los periodistas y con una agresividad tremenda a hacerme preguntas para trampearme, y como yo hablaba y hablaba, al día siguiente nada, no salía nada, tenía yo que cuidarme para no contestar algo porque si no, eran ocho columnas en todos los periódicos en contra", narró."Control de periódicos, de radio, de televisión, pero con muchísimo dinero, muchísimo dinero para los medios. Y así otros estados en donde los medios están absolutamente subordinados, eso no ha cambiado", consideró López Obrador.

