Presidenta peruana dice que no quiere "más sangre" y ofrece diálogo ante protestas

Presidenta peruana dice que no quiere "más sangre" y ofrece diálogo ante protestas

LIMA (Sputnik) — La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo el 17 de enero que no quiere "más sangre" y reiteró su disposición al diálogo ante la convocatoria... 17.01.2023, Sputnik Mundo

"No queremos más sangre. Han dicho que correrán ríos de sangre, no lo queremos. Basta, calma, sabemos que quieren tomar Lima, por todo lo que está saliendo, el 18 y el 19. Yo los llamo a tomar Lima, pero en calma y en paz, yo lo espero en la casa de gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen", dijo Boluarte en un acto del Tribunal Constitucional, reportado por La República. La jefa de Estado afirmó que su administración garantiza los derechos de todos los peruanos y advirtió que, si bien la protesta es un derecho, no se puede salir del margen de la Constitución. Desde el 10 de diciembre, diversas protestas sociales vienen ocurriendo en Perú de parte de grupos y organizaciones de ciudadanos, que exigen la salida de Boluarte y los miembros del Congreso a través del adelanto de elecciones generales. Hasta el pasado fin de semana, la Defensoría del Pueblo de Perú reportó la muerte de 48 civiles en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, accidentes de tránsito y bloqueos vinculados a las movilizaciones, y un policía que habría muerto por la violencia de manifestantes.

