https://sputniknews.lat/20230117/token-del-golfo-persico-iran-y-rusia-debaten-la-creacion-de-una-moneda-digital-comun-1134705592.html

Token del golfo Pérsico: Irán y Rusia debaten la creación de una moneda digital común

Token del golfo Pérsico: Irán y Rusia debaten la creación de una moneda digital común

El año pasado, Rusia e Irán empezaron a ampliar el uso de las monedas nacionales en los acuerdos de comercio exterior en el contexto de las sanciones impuestas... 17.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-17T11:13+0000

2023-01-17T11:13+0000

2023-01-17T11:13+0000

economía

irán

rusia

💶 divisas

oriente medio

cooperación económica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/109023/76/1090237692_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_4d51aca92c05e707d9dfc213f7902671.jpg

La posible creación de un token del golfo Pérsico por parte de Rusia e Irán no debería amenazar la hegemonía del dólar a corto plazo, pero la iniciativa podría contribuir a debilitarlo con el tiempo al animar a otros países a buscar monedas respaldadas por activos, aseguró a Sputnik Chris Devonshire-Ellis, presidente de Dezan Shira & Associates, una empresa de inversión panasiática.El presidente de Dezan Shira & Associates añadió que "obviamente, en términos de oro, los países que se beneficiarían serían aquellos que poseen grandes reservas de oro sin explotar, como Australia, Rusia, Sudáfrica, Indonesia y Brasil".Devonshire-Ellis explicó que la aparición de una red más amplia de fichas respaldadas por activos podría ayudar a las naciones a eludir las sanciones occidentales, proporcionándoles una alternativa al sistema bancario SWIFT, al dólar estadounidense y al euro.Por su parte, Paul Goncharoff, el director de investigación de criptomonedas de Dezan Shira & Associates en Moscú, se hizo eco de sus palabras y describió la posible creación de un token del golfo Pérsico como un "cambio tectónico", que tendría graves implicaciones no solo para el dólar estadounidense, sino también para los bancos centrales de todo el mundo.Destacó que la aparición de un token basado en activos presentaría un serio desafío a las monedas fiduciarias tradicionales al proporcionar "una alternativa de refugio seguro muy atractiva que no puede ser armada contra los propietarios y usuarios de dichos tokens".Expresó que "esperaría que esto se pusiera bastante feo, con zonas de exclusión establecidas en sedes bancarias tradicionales como Nueva York, Londres, Fráncfort, Tokio y similares", y agregó que "después de todo, las guerras calientes se han iniciado por menos".Los comentarios se producen después de que un medio de comunicación ruso informara de que Moscú y Teherán están debatiendo la creación de un token del golfo Pérsico que podría sustituir al dólar, el rublo y el rial en las transacciones de comercio exterior.El medio citó a Alexánder Brázhnikov, el director ejecutivo de la Asociación Rusa de la Criptoindustria y Blockchain, diciendo que el token se utilizará como una stablecoin, una moneda digital que está vinculada a un activo de reserva "estable" como el dólar estadounidense o el oro.Aseguró que una zona económica especial en la ciudad meridional rusa de Ástracan comenzaría a recibir carga de Irán a finales de este año, algo que se espera que dé el pistoletazo de salida al uso del token del golfo.Por su parte, Alexéi Voilukov, vicepresidente de la Asociación de Bancos de Rusia, recordó que en la actualidad existen acuerdos en dólares entre Rusia e Irán, pero debido a las sanciones, los pagos se realizan en las monedas nacionales de ambos países.Según él, el acercamiento entre ambos permite establecer casi cualquier sistema de pagos entre ellos.En julio de 2022, el ministro iraní de Economía, Ehsan Jandouzi, anunció que la República Islámica abandonaba oficialmente el dólar estadounidense para comerciar con Rusia. Ese mismo mes, la Bolsa de Teherán puso en marcha la cotización del rial-rublo.Esto se produjo después de que una serie de importantes bancos rusos fueran desconectados del sistema internacional de pagos SWIFT como parte de las sanciones occidentales contra Rusia, impuestas poco después de que Moscú lanzara su operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022.En 2019, SWIFT cortó el acceso a la mayoría de los bancos iraníes bajo la presión de Washington, que anteriormente reinstauró duras sanciones económicas contra la República Islámica tras el anuncio del entonces presidente estadounidense, Donald Trump, de retirarse unilateralmente del acuerdo nuclear iraní de 2015, también conocido como Plan Integral de Acción Conjunta (PAIC).

https://sputniknews.lat/20221203/goodbye-dolar-estos-son-los-paises-que-cambian-la-moneda-de-eeuu-por-otras-divisas-1133129950.html

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

irán, rusia, 💶 divisas, oriente medio, cooperación económica