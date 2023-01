https://sputniknews.lat/20230117/ucrania-cobaya-y-poligono-de-tiro-de-eeuu-desangra-a-occidente-1134715062.html

Ucrania, cobaya y polígono de tiro de EEUU, desangra a Occidente

Ucrania, cobaya y polígono de tiro de EEUU, desangra a Occidente

17.01.2023

Ucrania, cobaya y polígono de tiro de EEUU, desangra a Occidente Ucrania, cobaya y polígono de tiro de EEUU, desangra a Occidente

Tanto monta, monta tantoPoco a poco los medios occidentales comienzan a blanquear una serie de cosas respecto al conflicto entre Rusia y la OTAN. Sí, entre Rusia y la OTAN. Y no es que repitamos esos términos de forma tal que el público piense que se trata de una noticia falsa, o fake news, para que el mensaje termine calando en la opinión pública, tal como sí han hecho y hacen sistemáticamente y en consonancia con sus respectivos gobiernos, los medios occidentales.El denominado conflicto entre Rusia y Ucrania no es más que una tapadera sobre la cual los medios occidentales han intentado cubrir con un tupido velo, pero como siempre ocurre, la verdad termina saliendo a la luz.Desde mucho antes del inicio de la actual etapa del conflicto el 24 de febrero de 2022, es un conflicto entre Rusia y la OTAN que Occidente impulsa de manera desesperada para intentar 'salvar' el 'modo de vida' impuesto por EEUU. Ese mundo que desde Occidente describen como 'basado en reglas', que son las reglas que quieren imponer con su relato, pero que no están escritas en ningún lado, y mucho menos en ningún organismo internacional.Ese mundo basado en sus reglas ya agoniza, por lo cual eligieron como su último dique de contención a Ucrania para que sea la carne de cañón de los occidentales a cambio de decenas de miles de millones de dólares, tanto en armas como en metálico, que no se sabe muy bien dónde van a parar en su mayoría.Y lo que demuestra que siempre fue un conflicto entre Rusia y la OTAN han sido las recientes afirmaciones de la excanciller de Alemania, Angela Merkel, y del expresidente de Francia, François Hollande, y que refrendan unas declaraciones del propio expresidente de Ucrania tras el golpe de Estado del Maidán en 2014, Petró Poroshenko: el objetivo de los acuerdos de Minsk nunca fue el cumplimiento de los mismos, sino darle tiempo a Ucrania para que la OTAN la armara para llevar adelante, como agente proxy, una guerra contra Rusia.Y el espíritu de una reciente publicación de la CNN en su versión en inglés, vuelve a corroborar este hecho, y desde el título lo deja muy claro: "Cómo Ucrania se convirtió en un banco de pruebas para las armas occidentales y la innovación en el campo de batalla".En la publicación se puede leer que "la guerra en Ucrania también ha ofrecido a EEUU y sus aliados una rara oportunidad de estudiar cómo funcionan sus propios sistemas de armas bajo un uso intenso, y qué municiones están usando ambos bandos para obtener victorias en esta guerra moderna tan disputada".La CNN incide en que Ucrania es "absolutamente un laboratorio de armas en todos los sentidos porque ninguno de estos equipos se ha utilizado nunca en una guerra entre dos naciones industrialmente desarrolladas. Esta es una prueba de batalla del mundo real". dijo una fuente familiarizada con la inteligencia occidental.Ucrania desmilitariza a OccidentePero las noticias desde medios occidentales no se limitan a esta publicación de la CNN. Así, el diario británico The Independent, ha publicado que el primer ministro, Rishi Sunak confirma que Reino Unido proporcionará tanques Challenger 2 a Ucrania para "hacer retroceder a las tropas rusas".Este anuncio se produce después de que EEUU prometiera 50 vehículos blindados, en lo que constituye su mayor paquete de asistencia militar hasta la fecha para Ucrania. Asimismo, Alemania anunció que suministraría alrededor de 40 vehículos blindados de transporte de personal Marder y Francia prometió destructores de tanques AMX-10 RC con ruedas.Y esta publicación de The Independent nos lleva a otra del Wall Street Journal tiutlada "La guerra en Ucrania será larga. ¿Está listo Occidente?" Añade que el tiempo podría estar del lado de Rusia si EEUU y sus aliados no se adaptan a un conflicto prolongado."La idea de que una gran guerra convencional clásica en Europa podría durar tanto como una de las dos guerras mundiales es algo para lo que todavía no estamos preparados. Aunque la resiliencia de las sociedades europeas ha sido notable, no puede darse por sentada", dice Bruno Tertrais, subdirector de la Fundación para la Investigación Estratégica, un grupo de expertos de París.El medio añade que ocurre lo mismo con EEUU. Mientras en diciembre el Congreso autorizó 44,9 mil millones de dólares en fondos para apoyar la guerra en Ucrania, probablemente suficiente para los próximos nueve meses, el nuevo control republicano de la Cámara significa que más paquetes de ayuda militar y civil para Kiev puede ser más complicado de financiar.El medio abunda que el cálculo de municiones y armamento es más complicado. Ucrania utiliza proyectiles de artillería de 155 mm suministrados por Occidente a aproximadamente el doble de la tasa que están siendo fabricados por EEUU y sus aliados, dicen analistas militares. A este ritmo de fuego, Kyiv podría reducir las reservas estadounidenses y europeas a niveles críticos en algún momento de este verano u otoño."Las capacidades armamentísticas de Occidente, especialmente los países de la OTAN en Europa, están llegando a su límite en este momento, y también la capacidad que tiene de producir EEUU, porque se está entregando mucho más material del que se está produciendo", advierte Alberto García Watson.De esto podemos concluir, que Ucrania está desmilitarizando a la OTAN.

