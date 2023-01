https://sputniknews.lat/20230117/ucrania-desmilitariza-a-paso-firme-a-occidente-1134750141.html

Ucrania desmilitariza a paso firme a Occidente

Envío de tanques y cañones de Londres a Kiev debilitará al Ejército del Reino Unido según militar británico de alto rango. Turquía saca máximo provecho de... 17.01.2023, Sputnik Mundo

Ucrania desmilitariza a paso firme a OccidenteEl general Sir Patrick Sanders, jefe militar del Estado Mayor del Reino Unido, afirmó que Ucrania haría un "buen uso" de las donaciones británicas en la lucha contra Rusia, en un mensaje interno enviado a las tropas y visto por la BBC. Pero advirtió que también dejaría al ejército británico "temporalmente más débil".El analista internacional Fernando Moragón afirma al respecto que "los ejércitos europeos ahora mismo no tienen capacidades para casi nada".Turquía no da puntada sin hiloTurquía se mantiene firme en su rechazo a la adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica, aprobada en la cumbre de la OTAN en Madrid en junio de 2022. Y es que ambas naciones escandinavas no han cumplido con los compromisos pactados con Ankara.Para que un país pueda ingresar en la OTAN tiene que contar con el consentimiento de los 30 Estados miembros de la Alianza, pero hay un obstáculo insuperable hasta la fecha: la postura negativa de Turquía y Hungría.Indultos de Boric lastran su GobiernoA finales de 2022, el presidente de Chile, Gabriel Boric, emitió indultos a un exguerrillero que combatió a la dictadura de Pinochet y a doce personas detenidas por las protestas generales de 2019. La oposición inmediatamente se declaró en contra de estos indultos.En conversación con Octavo Mandamiento, Luis Bozzo, profesor de historia y geografía, licenciado en derecho y director del Círculo patriótico Chile, advirtió que "el Gobierno tiene una presión de cumplir las promesas de campaña. Esta era uno de los puntos fuertes de la agenda de Boric, pero tiene un error estratégico grave al plantearlo en este momento".Iván Duque y el espionaje a diplomáticos rusos y cubanosBajo la presidencia de Iván Duque en Colombia, fueron espiados por agentes de inteligencia del país, funcionarios de las Embajadas de Rusia y Cuba, y también becados y profesores que cursaron estudios en Rusia. Lo reveló el noticiero colombiano Noticias Uno, que detalló las irregularidades de estos seguimientos, así como las amenazas de policías a los trabajadores colombianos de estas delegaciones diplomáticas, para que aportaran información.Octavo Mandamiento conversó al respecto con Oscar Villar Barroso, profesor titular de la Universidad de La Habana y Doctor en Ciencias Históricas, y con Jhosman Gerliud Barbosa-Domínguez, historiador, Magíster en Estudios Latinoamericanos, Phd en Economía Política del Desarrollo, y articulista en prensa mexicana, argentina y colombiana.Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

