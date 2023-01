https://sputniknews.lat/20230117/una-ducha-fria-la-prensa-europea-desafia-la-estrategia-de-la-ue-en-el-conflicto-ucraniano-1134727766.html

"Una ducha fría": la prensa europea desafía la estrategia de la UE en el conflicto ucraniano

El Reino Unido decidió suministrar 14 tanques Challenger 2 en respuesta a las repetidas peticiones por parte de Kiev, y esta decisión tiene un doble fondo. Por un lado, indica que el Reino Unido, junto con otros aliados de la OTAN, se encamina cada vez más hacia el abastecimiento de armamento pesado, lo que empeorará la tensión mundial, especialmente la posición de Rusia frente a la OTAN. Por otra parte, los tanques cedidos no permitirán a Ucrania montar una contraofensiva, como señaló The Guardian, ante los avances de tropas rusas.De acuerdo con el columnista del periódico Dan Sabbagh, aunque el Reino Unido pretendiera asignar más tanques de su arsenal, seguiría siendo incapaz de proporcionar la cantidad necesaria. Al mismo tiempo, los aliados de la OTAN disponen de más de 2.000 tanques Leopard 2. No obstante, entrenar a las tripulaciones ucranianas para manejar estos vehículos podría llevar entre tres semanas y un mes y medio, pero su eficacia es cuestionable y depende de otros factores, incluida la planificación.Shatrov al comentar la publicación a Sputnik destacó que se debe tener en cuenta el número de reservas totales de armamento de la OTAN. Sin embargo, las armas que suministran actualmente los países europeos no pueden cambiar las tornas en el frente. La implicación de los europeos en el conflicto se evidenciará para todos con el inicio de un apoyo más serio, y así lo entienden también en Europa.Europa, mientras tanto, es consciente de las consecuencias de la estrategia actual y entiende que el agotamiento de sus capacidades de defensa en el conflicto ucraniano es la realización del objetivo de EEUU, opinó el experto.Сonforme a sus palabras, tales publicaciones envían un mensaje a los políticos europeos. Estas publicaciones se dividen en dos tipos: las que persiguen una mayor escalada y las que, aunque de naturaleza beligerante, son también una "ducha fría" sobre las cabezas de tales personalidades, cuya retórica militarista conlleva un nivel de agresividad muy elevado."Enfriar su ardor [el de los políticos de la UE con una retórica militarista excesiva] y decirles: 'Señores, de todas formas no vamos a poder darle la vuelta a la situación. Quizá no deberíamos involucrarnos. Cada vez dependemos más de EEUU como consecuencia de nuestra implicación en este conflicto'", expresó el politólogo.Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Según Moscú, EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas. Rusia envió a los países de la Alianza Atlántica una nota relativa a los suministros de armas para Ucrania, en la que el canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento que incluyera armas destinadas para Kiev se convertiría en blanco legítimo para las tropas de Rusia.La Cancillería rusa declaró que los países de la OTAN "están jugando con fuego".

