Unos 300 mercenarios parten de la provincia siria de Alepo para luchar al lado de Ucrania

Unos 300 mercenarios se dirigieron a Ucrania desde la provincia septentrional de Alepo entre el 20 y el 30 de diciembre, informaron fuentes de Sputnik. 17.01.2023, Sputnik Mundo

Las fuentes notan un cambio drástico en el modo de operar de las sedes de reclutamiento de Hayat Tahrir al-Sham (prohibido en Rusia) en Idlib, que se cerraron inesperadamente. En lugar de esta organización, son los combatientes proturcos los que están reclutando mercenarios para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se desconocen las causas de este cambio.El proceso de reclutamiento se efectúa en las ciudades de Afrin, Jarabulus y Azaz. El principal objetivo de los reclutadores son hombres de entre 17 y 45 años, sobre todo con experiencia de combate en Siria. Por eso se busca para Ucrania tanto a combatientes como a desempleados locales. Según las fuentes, a los mercenarios se les prometen sueldos de hasta 2.500 dólares al mes si tienen experiencia de combate. A modo de estímulo, se entrega la mitad del primer salario a todos los inscritos directamente en los puntos de contratación.La información recibida revela que en las dos últimas semanas de diciembre ya partieron hacia Ucrania varios grupos de mercenarios desde la parte norte de Alepo, que está bajo el control de formaciones proturcas. En total viajaron unas 300 personas. Se informa, que la principal razón para que los combatientes y residentes de la región se conviertan en mercenarios en Ucrania son las condiciones económicas extremadamente favorables. Los jóvenes no pueden trabajar en zonas no controladas por el Damasco oficial y, de hecho, carecen de medios de subsistencia. Al mismo tiempo, la mayoría de los mercenarios de Azaz son antiguos combatientes de la llamada Guardia Nacional de Siria Libre. Fueron atraídos a las Fuerzas Armadas ucranianas por el dinero: los combatientes en Siria no cobran salarios actualmente.Jabhat al-Nusra dejó de reclutar Por su parte, los militantes de Jabhat al-Nusra (prohibido en Rusia) en la provincia de Idlib cesaron sus actividades de contratación para las Fuerzas Armadas ucranianas, aunque la organización terrorista se dedicó a este asunto durante varios meses el año pasado, según informaron fuentes de Sputnik. Las oficinas de contratación se cerraron "de la noche a la mañana, sin declarar ningún motivo". El pasado diciembre, Jabhat al-Nusra envió a Ucrania a decenas de combatientes mercenarios chadianos procedentes de Siria. En noviembre, la misma organización terrorista reclutó a un centenar de mercenarios sirios en las filas de las Fuerzas Armadas ucranianas.

