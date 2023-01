https://sputniknews.lat/20230118/desconfianza-en-brasil-lula-toma-mas-medidas-tras-el-asalto-en-brasilia-1134791351.html

Desconfianza en Brasil: Lula toma más medidas tras el "asalto en Brasilia"

Desconfianza en Brasil: Lula toma más medidas tras el "asalto en Brasilia"

A 10 días de la violencia desatada por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro en las sedes de los poderes del Estado, continúan las acciones del Ejecutivo y de la Justicia. En otro orden, Rusia destaca que sus relaciones con América Latina van en aumento. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

La Corte Suprema de Brasil dio un plazo de 10 días a la Policía Federal para presentar un informe parcial sobre los actos golpistas del domingo 8 de enero.Ese día, miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro (2018-2022) —quienes no aceptan la derrota electoral que derivó en el triunfo de Luiz Inácio Lula Da Silva— atacaron las sedes del Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial en Brasilia.En un oficio enviado al nuevo director general de la Policía, Andrei Passos, el magistrado encargado del caso, Alexandre de Moraes, pidió presentar las pruebas, con el fin de "identificar" a los agentes que pudieron haber "incurrido en delitos" durante la recolección de las mismas.En este contexto, el presidente Lula cesó a 13 miembros de las Fuerzas Armadas pertenecientes al Gabinete de Seguridad Institucional.Se trata de una de las oficinas más cuestionadas tras los ataques golpistas en la capital, por lo que son ya 53 los militares destituidos."Estas medidas [aplicadas por el Gobierno] aún son tímidas, si se tiene en cuenta que Bolsonaro nombró a más de 6.000 militares en variados cargos de su gestión. Creo que Lula no despedirá a todos", dijo a En Órbita Licio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.Las Fuerzas de Seguridad del Distrito Federal sufrieron un duro revés tras los incidentes en Brasilia, con detenciones y destituciones a altos funcionarios.En relación con el llamado asalto de Brasilia, Raimundo informó que los investigadores trabajan en hallar a quienes financiaron las acciones y los campamentos de los seguidores bolsonaristas. "El perfil de los implicados en los actos de violencia era de pequeños comerciantes, servidores públicos de pequeños municipios, gente de una clase media baja".También dialogamos con Augusto Ruas, doctor en Economía y coordinador del curso de Economía de la Facultad de Campinas.Según el entrevistado, las últimas decisiones y anuncios del presidente evidencian que el actual Ejecutivo "no confía" en los militares nacionales.En tanto, Bolsonaro continúa en EEUU, país donde viajó en diciembre, previo al traspaso de mando con Lula, y donde podría extender su estadía, mientras continúan las investigaciones sobre los sucesos del 8 de enero.En esta edición de En Órbita también nos referimos —entre otros temas— a la caravana humanitaria por la zona del Pacífico de Colombia, iniciada por representantes del Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).Dialogamos con el sociólogo colombiano Luis Celis y con el periodista colombiano, Camilo Rueda Navarro.Por otra parte, el canciller ruso, Serguéi Lavrov declaró que la relación de su país con América Latina va en aumento. "Brasil ha anunciado su regreso a la CELAC [Comunidad de Países Latinoamericanos y Caribeños], lo que permitirá reactivar esta asociación panregional en un futuro próximo", declaró el diplomático.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

