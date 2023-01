https://sputniknews.lat/20230118/eeuu-ya-no-sabe-de-donde-sacar-reservas-usa-los-depositos-de-armas-en-israel-para-los-envios-a-kiev-1134787565.html

EEUU ya no sabe de dónde sacar reservas: usa los depósitos de armas en Israel para los envíos a Kiev

En el marco de la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania, el país norteamericano está utilizando depósitos de armamento localizados en el territorio de su... 18.01.2023, Sputnik Mundo

Esta reserva de municiones y armamento es utilizada por el Departamento de Defensa estadounidense en sus conflictos en Oriente Medio, pero el Gobierno norteamericano permite a Israel también abastecerse de él en situaciones de emergencia, reveló The New York Times.El diario estadounidense afirmó que, en el marco del conflicto, Ucrania ha recibido el apoyo de artillería y municiones por parte de Estados Unidos y sus aliados occidentales, agrupados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, puesto que Kiev ha desgastado sus propias reservas de defensa y ataque.Por eso, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseveró este miércoles 18 de enero en una conferencia de prensa que Occidente está en un juego frontal de guerra contra su país.Analistas militares consultados por The New York Times estimaron que el suministro de artillería en Ucrania cumple un rol fundamental en el desarrollo del conflicto, lo que revelaría la importancia de estas inyecciones de munición desde Israel hacia el país europeo.Estados Unidos también ha inyectado armas a Ucrania de recursos emplazados en Corea del Sur, otro de sus enclaves militares desplegados por el mundo, en este caso desde la década de 1950 como consecuencia de la Guerra de Corea.Entonces, desde Israel y Corea del Sur, Estados Unidos ha trasladado cientos de miles de elementos de artillería para respaldar a Ucrania en su conflicto con Rusia, sostuvo el diario norteamericano, lo que sin embargo compromete diplomáticamente a ambos aliados de Washington, con la intención pública de no enviar fuerzas militares letales a Ucrania.Israel ha rechazado suministrar armamento a Ucrania y no pretende lesionar sus relaciones diplomáticas con Rusia, sin embargo alrededor de 150.000 recursos de munición han sido enviados a Ucrania ya, a donde ingresarían vía Polonia, de acuerdo con mandos israelíes y estadounidenses consultados por el medio neoyorquino.Este proceso se da en un momento en que el Reino Unido decidió abastecer de decenas de tanques a la armada ucraniana, además de que dirigentes militares de países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se reunirán el 20 de enero en Alemania para discutir mayor apoyo belicista a Kiev.The New York Times evaluó que el Ejército de Ucrania utiliza unas 90.000 municiones mensuales, más o menos el doble del promedio que manufacturan tanto Estados Unidos como países europeos en su conjunto, por lo que el resto de recursos tiene que estar ingresando desde depósitos existentes o fuentes comerciales.Analistas consultados por el diario identificaron que si los uniformados ucranianos no modifican su estrategia de combate, el país requerirá mayor suministro de artillería para poder avanzar sus posiciones.Un investigador especializado en estudios sobre Rusia, Michael Kofman, consideró que si bien el suministro estadounidense a Ucrania está haciendo la diferencia, probablemente no es una solución sostenible, además de que está tomando riesgos en otros de sus puntos de interés a nivel planetario.

