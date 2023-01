https://sputniknews.lat/20230118/el-canciller-ruso-ofrece-su-rueda-de-prensa-anual-1134736442.html

El canciller ruso ofrece su rueda de prensa anual

El canciller ruso ofrece su rueda de prensa anual

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, ofrece su rueda de prensa anual sobre los principales resultados de la política exterior rusa de 2022.

La crisis económica mundial se estaba gestando mucho antes del inicio de la operación militar especial en Ucrania, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov."No cabe duda de que nuestros colegas occidentales intentaron convertir a Ucrania y lo que está ocurriendo a su alrededor en los principales acontecimientos políticos, mediáticos y económicos, culpando a Rusia de la llamada agresión contra Ucrania como causa de todos los males de la economía mundial", afirmó. Sin embargo, añadió que las estadísticas del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y otros organismos internacionales demuestran de forma convincente que la crisis se estaba gestando mucho antes de que se iniciara la operación militar especial.Los volúmenes de apoyo a Ucrania indican que Occidente se ha jugado mucho en la guerra contra Rusia, agregó al cuestionar que los países occidentales mientan al afirmar que no están en guerra con Rusia en Ucrania.Lavrov califica de honesta la declaración del presidente croata sobre la "guerra de la OTAN"."Recientemente, el presidente croata [Zoran] Milanovic dijo que era la guerra de la OTAN. Francamente, sinceramente", destacó.Las sanciones contrarias a los postulados occidentales se están utilizando contra Rusia, pero pronto podrían utilizarse contra cualquier Estado que se niegue a seguir las órdenes de Estados Unidos, señaló Lavrov. La demonización, el chantaje, las sanciones, la amenaza de la fuerza y la línea de Occidente de destruir los lazos tradicionales de los socios históricos son medios utilizados por EEUU contra sus rivales, prosiguió.Los que eligieron a Rusia, los que creyeron que las tradiciones unían a Ucrania y Rusia, fueron castigados primero con delicadeza y luego sin piedad, la creación de un Estado policial estaba en pleno apogeo y se completó con la bendición de Occidente, apuntó el ministro."La creación de un Estado nazi policial [en Ucrania] está en pleno apogeo. Ahora está esencialmente terminado con la bendición de Occidente"EEUU formó una coalición con el objetivo de "resolver definitivamente la cuestión rusa" para que Rusia sufra una derrota estratégica. La declaración de cooperación entre la UE y la OTAN sitúa explícitamente a Europa en una posición subordinada a la Alianza del Atlántico norte. La agenda expresamente confrontacional de la UE y la OTAN ha sido proclamada al mundo entero en esta declaración, pone explícitamente a los europeos en subordinación a la Alianza del Atlántico Norte en la contención geopolítica de Rusia y China, afirmó el ministro ruso de Asuntos Exteriores. Lavrov comparó la actuación de EEUU al crear una coalición contra Rusia con la de Adolf Hitler, quien luchó contra la URSS.En la región indopacífica, Occidente puso en marcha la creación de un bloque contra Rusia y la República Popular de China, enfatizó Lavrov.A través de Ucrania, Occidente libra una guerra cuyo objetivo es la solución definitiva de la cuestión rusa, puntualizó. En este contexto, agregó que Occidente quiere "robar a todo el mundo" en las nuevas condiciones geopolíticas."He escuchado la nueva idea de [el presidente de Francia] Emmanuel Macron de convocar una conferencia de Estados europeos, incluidos los países de la Unión Europea, la Asociación Oriental, los emigrantes de Rusia que son políticamente activos, así como representantes de las regiones rusas. La situación refleja un rumbo hacia la dominación global bajo amenaza de castigo".En cuanto a Asia, el ministro destacó a Japón, que, en su opinión, se encamina hacia la militarización, con las correspondientes enmiendas a su Constitución en trámite. "El proceso de formación de un orden mundial multipolar llevará mucho tiempo, requerirá cierta época histórica. Estamos en medio de este proceso", consideró.Operación militar especial rusaLos objetivos de la operación militar especial no son inventados, están determinados por las amenazas a la seguridad de Rusia.El ministro subrayó también que los actuales eventos en Ucrania son "el resultado de muchos años de preparación por parte de EEUU y sus satélites para lanzar una guerra híbrida global contra Rusia". Según él, ya "nadie lo oculta mucho".En Ucrania no debe instalarse ninguna infraestructura militar que suponga una amenaza para Rusia, ni perseguir y acosar a los ciudadanos de habla rusa.Perspectivas de negociaciones con UcraniaEn lo que respecta a las perspectivas de negociaciones, en las palabras del ministro, "se las ha considerado docenas de veces". "Cuando apoyamos la petición de negociaciones de Ucrania, el proyecto de acuerdo propuesto por Ucrania, se le dio un tirón de orejas. Durante todo el verano y principios del otoño, los representantes occidentales decían que era demasiado pronto para pasar a las negociaciones, que había que dar más armas. [El presidente ucraniano, Volodímir] Zelenski presentaba iniciativas absurdas, en las que se amontonaba todo: arrepentimiento ruso, tribunal, condena. Las negociaciones con Zelenski están descartadas porque prohibió legalmente las negociaciones con Rusia", señaló.Sin embargo, Zelenski presenta ridículas iniciativas de paz para resolver el conflicto, según el ministro. No se puede hablar de negociaciones con Zelenski, aseguró Lavrov. Afirmó que Rusia está dispuesta a considerar cualquier propuesta seria de Occidente para negociar, pero hasta ahora no ha habido ninguna.La portavoz de la Cancillería rusa comunicó que el ministerio invitó a los representantes de los medios de comunicación nacionales y extranjeros a participar activamente en la conferencia de prensa.

